Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) cephesinde çok kritik bir hukuki gelişme yaşandı.

Şirketin yönetim kanadını doğrudan etkileyen soruşturma kapsamında, beklenen kayyum atamasının detayları resmiyet kazandı.

23 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle, şirketin yönetiminin resmen devlete geçtiği duyuruldu.

YÖNETİM RESMEN TMSF'YE DEVREDİLDİ

Ditaş BDY tarafından yapılan KAP açıklamasına göre İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.06.2026 tarihli kararı uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirkete kayyum olarak atandı.

Kararın hemen ardından Fon Kurulu vakit kaybetmeksizin toplandı ve şirketi yönetecek yeni Yönetim Kurulu kadrosunu belirledi.

TMSF tarafından oluşturulan yeni DİTAŞ Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

• Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Nihat ARCAGÖK

• Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Özcan MUNGAN

• Yönetim Kurulu Üyeleri: Ercan DOĞAN, Çağrı KAPLAN, Doğan Sami AKÇİÇEK ve Vedat AKMAN

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK VURGU: "FAALİYETLER KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"

Adli operasyon ve kayyum ataması sonrasında borsadaki DITAS paylarında panik havası hakim olsa da şirket yönetiminden yatırımcılar için önemli bir finansal güvence mesajı geldi.

Holding, DİTAŞ'ın ticari ve üretim faaliyetlerinin herhangi bir aksama olmaksızın, kesintisiz olarak devam edeceğinin altını çizdi.

Operasyonel şok dalgalarını atlatmaya çalışan ve hukuki olarak yeni bir döneme giren DİTAŞ ile ilgili tüm sıcak gelişmeler, önümüzdeki günlerde de Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarla paylaşılmaya devam edecek.

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