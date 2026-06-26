Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 2026 yılının geri kalanında mevcut seviyelerde tutacağını öngörüyor. Sonuçlar, finansal piyasalarda fiyatlanan iki faiz artırımı beklentisiyle önemli ölçüde ayrışıyor.

Katılımcılar, güçlü büyüme ve istihdam piyasasındaki direnç ile birlikte enflasyonun yüzde 4'ün üzerinde seyretmeye devam ettiğini belirtiyor. Bu oran son üç yılın en yüksek seviyesini temsil ederken, Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefinin yaklaşık iki katına karşılık geliyor.

FED FAİZLERİ SABİT BIRAKMIŞTI

Fed, haziran ayındaki toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Kevin Warsh, toplantı sonrası yaptığı ilk basın açıklamasında enflasyonu yeniden yüzde 2 hedefine indirmenin öncelikleri olduğunu vurgularken, istihdam piyasasına sınırlı değinmesi dikkat çekti.

EKONOMİSTLERİN ÇOĞUNLUĞU FAİZLERİN SABİT KALMASINI BEKLİYOR

Reuters anketine katılan ekonomistlerin yüzde 75'inden fazlası, federal fon faiz oranının 2026 sonuna kadar değişmeyeceğini tahmin ediyor.

Haziran toplantısı öncesinde bu oran yüzde 70 seviyesindeyken, geçen ay ankete katılanların yarısından daha azı faizlerin sabit kalacağını öngörüyordu.

Vanguard Kıdemli ABD Ekonomisti Josh Hirt, mevcut koşullarda faiz artırımı yerine faizlerin korunmasının daha doğru bir yaklaşım olacağını ifade etti.

FED ÜYELERİ DAHA ŞAHİN BİR GÖRÜNÜM SERGİLİYOR

Fed'in yayımladığı son ekonomik projeksiyonlarda ise politika yapıcıların daha temkinli olduğu görüldü. Kevin Warsh'ın çekimser kaldığı oylamada 19 politika yapıcının 9'u, 2026 sonuna kadar en az bir faiz artışı beklediğini açıkladı.

Josh Hirt, enflasyon verilerinin yüksek seyretmeye devam etmesi halinde faiz artırmama kararını savunmanın zorlaşabileceğini belirtti.

ENFLASYON VE SEÇİM SÜRECİ ÖNE ÇIKIYOR

Ankette yer alan değerlendirmelere göre, ABD'de yüksek enflasyonun önemli nedenlerinden biri kapsamlı ithalat tarifelerinin yarattığı fiyat baskısı olurken, yüksek yaşam maliyetinin kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde siyasi risk oluşturabileceği ifade edildi.

Ekonomistler, piyasa beklentilerinin son haftalarda hızla değiştiğine dikkat çekerken, katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ının bu ay faiz tahminlerini ikinci kez yukarı yönlü revize ettiği belirtildi.

BANKALAR ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI SÜRÜYOR

Ankete göre 15 ekonomist bu yıl en az bir faiz artışı beklerken, 9 ekonomist faiz indirimi öngörüyor. Böylece 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışı bekleyenlerin sayısı faiz indirimi bekleyenleri geride bıraktı.

Bank of America, bu yıl üç faiz artırımı bekleyen en şahin kurumlar arasında yer alırken, Citibank ise yıl içinde iki faiz indirimi öngörmeye devam ediyor.