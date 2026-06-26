Commerzbank Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında olası gevşeme sinyallerini değerlendirirken, mevcut enflasyon görünümünün faiz indirimleri için uygun bir zemin sunmadığını bildirdi.

Banka, Türkiye'de enflasyonun yüzde 30'un üzerinde kalmaya devam edeceğini belirterek mevcut görünümün faiz indirimlerini desteklemediğini ve olası gevşemenin Türk lirasında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ FAİZ İNDİRİMİNİ SINIRLIYOR

Commerzbank Analisti Tatha Ghose tarafından hazırlanan "TRY: Temel göstergeler olumsuz seyrederken Karahan gevşemeye göz kırpıyor" başlıklı raporda, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın para politikasında gevşeme ihtimalini gündeme getirdiği ancak mevcut enflasyon dinamiklerinin bu adımı desteklemediği ifade edildi.

Raporda, Türkiye'de enflasyonun yüzde 30'un üzerinde kalmaya devam edeceği ve temel fiyat baskılarının güçlü seyrini koruyacağı öngörüldü.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ GEÇİCİ ETKİ YARATABİLİR

Commerzbank, petrol ve emtia fiyatlarındaki gerilemenin haziran ayı enflasyonunu geçici olarak aşağı çekebileceğini ancak bu etkinin sonraki aylarda tekrarlanmasının zor olduğunu vurguladı.

REPO FONLAMASI ÖNE ÇIKTI

Raporda, bir hafta vadeli repo ihalelerine dönüşün bankaların efektif fonlama maliyetini yüzde 40 seviyesindeki gecelik borç verme faizinden yüzde 37 seviyesindeki politika faizine yaklaştıracağı belirtildi.

Analist Tatha Ghose, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın bu adım konusunda acele etmediğini ancak zamanlamaya ilişkin tartışmaların açık bırakıldığını ifade etti.

TL'DE OYNAKLIK UYARISI

Commerzbank, TCMB'nin repo fonlamasına yönelerek efektif fonlama faizini düşürmesi halinde Türk lirasında oynaklığın artabileceği ve değer kaybı riskinin yükselebileceği değerlendirmesinde bulundu.