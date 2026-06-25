Ditaş Doğan Yedek Parça payları günü yüzde 9,99 değer kaybıyla 34,78 TL taban fiyatından kapatmaya hazırlanıyor.

Önceki kapanışı 38,64 TL olan hisse, gün boyu en düşük ve en yüksek seviye olarak yalnızca taban fiyatı olan 34,78 TL'yi gördü.

Saat 16:42 verilerinde hissede durum şöyle:

• Günlük Değişim: -Yüzde 9,99 (Taban)

• Haftalık Değişim: -Yüzde 32,4

• Yıllık Değişim: Yüzde 172,26 (Yıllık getiri yüzde 260 seviyelerinden geriledi)

• Günün Hacmi: 2.275.586 TL / 65.428 lot

Yıllık en yüksek seviyesi olan 57 TL'den hızla uzaklaşan hisse, an itibarıyla yıllık en düşük seviyesi olan 29,78 TL sınırına doğru geri çekilmesini sürdürüyor.

ŞİRKETTEN YATIRIMCIYA "KESİNTİSİZ FAALİYET" MESAJI

Hissedeki bu sert düşüşün ardından Ditaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmi bir açıklama göndererek operasyonların aksamadığını vurguladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMSF'nin şirketimize kayyım olarak atanmasının ardından, tüm operasyonel, ticari ve üretim faaliyetlerimize planlandığı şekilde aynen ve kesintisiz olarak devam edilmektedir. Üretim tesislerimiz, satış kanallarımız ve tedarik zincirimiz her zamanki seyrinde çalışmaktadır."

"FİNANSAL BİR RİSKİMİZ BULUNMUYOR"

Açıklamada ayrıca şirketin mali yapısına yönelik spekülasyonların önüne geçilmek istendi:

"Faaliyetlerimizin doğal akışı içerisinde şirketimizin nakit akışında, tahsilatlarında veya kısa/uzun vadeli finansal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde herhangi bir aksama, risk veya problem bulunmamaktadır. Resmi kanallarımız ve KAP açıklamaları dışındaki asılsız haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.