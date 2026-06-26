JPMorgan, Türkiye için 2026 yıl sonu politika faizi tahminini %37'den %35'e düşürdü. Banka, eylül ve ekim aylarında faiz indirimi bekliyor.
JPMorgan, Türkiye'ye ilişkin faiz beklentilerini güncelledi. Banka, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde verdiği parasal gevşeme sinyallerini gerekçe göstererek 2026 yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 37'den yüzde 35'e çekti.
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN İKİ TOPLANTIYA İŞARET ETTİ
JPMorgan analistleri, TCMB'nin 10 Eylül ve 22 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantılarının her birinde 100'er baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediklerini açıkladı.
Raporda, düşen enerji fiyatları ve TCMB'nin parasal gevşeme yönündeki mesajlarının bu beklentiyi desteklediği ifade edildi.
REPO İHALELERİ YENİDEN BAŞLAYABİLİR
Banka, TCMB'nin önümüzdeki ay haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasını beklediğini belirtti.
Bu adımın, bankaların efektif fonlama faizini yüzde 40'tan yüzde 37'ye çekebileceği değerlendirmesi raporda yer aldı.
TCMB SON ÜÇ TOPLANTIDA FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini yüzde 37'ye düşürmüştü.
Banka, Orta Doğu'da yaşanan savaşın ardından mart, nisan ve haziran aylarındaki Para Politikası Kurulu toplantılarında politika faizini değiştirmedi.
Savaş sonrası dönemde ise piyasayı yüzde 40 gecelik borç verme faizi üzerinden fonlamaya başlamıştı.