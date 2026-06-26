Borsa İstanbul'da işlem günü devam ederken aracı kurumların hisse bazlı işlemleri yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. TSİ 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.
Verilere göre İş Yatırım, günün bu bölümünde 272,6 milyon lot net satıcı konumunda yer alırken, alım tarafında PSGYO ve HEKTS hisseleri öne çıktı.
EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER
TSİ 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:
PSGYO: 12.811.717 lot
HEKTS: 11.782.011 lot
SASA: 9.931.835 lot
ISCTR: 9.478.069 lot
EDBJKV: 7.000.000 lot
Kaynak: ForInvest
EN FAZLA SATIM YAPILAN HİSSELER
İş Yatırım'ın en fazla net satım gerçekleştirdiği hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:
DAPGM: 20.879.625 lot
CEMAS: 8.748.843 lot
IZENR: 8.273.432 lot
USAK: 7.177.710 lot
BALSU: 6.953.222 lot
Verilere göre kurumun net işlem hacmi -272.629.135 lot olarak gerçekleşirken, günün bu bölümünde satış işlemlerinin alımlara göre daha ağırlıklı olduğu görüldü.
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