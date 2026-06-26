Verilere göre İş Yatırım, günün bu bölümünde 272,6 milyon lot net satıcı konumunda yer alırken, alım tarafında PSGYO ve HEKTS hisseleri öne çıktı.

EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER

TSİ 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:

PSGYO: 12.811.717 lot

HEKTS: 11.782.011 lot

SASA: 9.931.835 lot

ISCTR: 9.478.069 lot

EDBJKV: 7.000.000 lot

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIM YAPILAN HİSSELER

İş Yatırım'ın en fazla net satım gerçekleştirdiği hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:

DAPGM: 20.879.625 lot

CEMAS: 8.748.843 lot

IZENR: 8.273.432 lot

USAK: 7.177.710 lot

BALSU: 6.953.222 lot

Verilere göre kurumun net işlem hacmi -272.629.135 lot olarak gerçekleşirken, günün bu bölümünde satış işlemlerinin alımlara göre daha ağırlıklı olduğu görüldü.

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