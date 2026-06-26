Alman otomotiv devi Volkswagen, küresel operasyonlarını kapsayan kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine hazırlanıyor. Şirketin üst yönetiminden gelen açıklamalar ve Alman basınına yansıyan bilgiler, hem istihdam hem de üretim tarafında önemli değişikliklerin gündemde olduğunu ortaya koydu.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya genelinde yaklaşık 100 bin çalışanın işten çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

YATIRIMLARDA YÜZDE 15 KESİNTİ PLANI

Almanya merkezli Manager Magazin dergisinin haberine göre Volkswagen, önümüzdeki beş yıllık dönemde yatırım harcamalarını yaklaşık yüzde 15 azaltmayı planlıyor.

Bu kapsamda toplam yatırım tutarının yaklaşık 130 milyar euroya düşürülmesi hedefleniyor.

Haberde yer alan bilgilere göre CEO Oliver Blume ile Mali İşler Direktörü Arno Antlitz, şirketi daha verimli bir yapıya kavuşturmak amacıyla kapsamlı bir dönüşüm programı üzerinde çalışıyor.

ŞİRKET YAPISI DEĞİŞECEK

Yeniden yapılanma planı kapsamında Volkswagen markası ile parça üretimi gerçekleştiren fabrikaların mevcut grup yapısından ayrılarak bağımsız şirketler haline getirilmesi değerlendiriliyor.

Bu adımla birlikte operasyonel verimliliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.

FABRİKA KAPATMALARI GÜNDEMDE

Manager Magazin'in aktardığı bilgilere göre Volkswagen, Almanya'daki Hannover, Zwickau ve Emden fabrikalarının yanı sıra Audi markasına ait Neckarsulm tesisini orta vadede kapatmayı değerlendiriyor.

Söz konusu tesislerde üretimin, montaj hattındaki mevcut modellerin üretim ömrünün tamamlanmasının ardından tamamen durdurulması planlanıyor.

Şirketten henüz fabrikaların kapatılmasına ilişkin resmi bir takvim paylaşılmazken, yeniden yapılanma sürecinin önümüzdeki yıllarda kademeli olarak hayata geçirilmesi bekleniyor.