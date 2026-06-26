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Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle 2025 yılı kârından nakit temettü dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı hesap dönemi kârından %10 oranında nakit temettü dağıtılması kararlaştırıldı. Söz konusu karar, 25 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Temettü ödemesinin yapılacağı tarih ise genel kurul tarafından belirlenecek.

DURKN temettü kararını açıkladı!, Görsel 1

PAY BAŞINA TEMETTÜ TUTARI

KAP'ta yer alan temettü tablosuna göre yatırımcılara yapılması planlanan ödeme şöyle:

Brüt nakit temettü: 0,0931544 TL (1 TL nominal değerli pay başına)
Brüt temettü oranı: %9,31544
Net nakit temettü: 0,0791812 TL (1 TL nominal değerli pay başına)
Net temettü oranı: %7,91812
Stopaj oranı: %15

A ve B grubu paylar için temettü tutarları aynı şekilde uygulanacak.

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