Açıklanan sonuçlara göre halka arza 1,14 milyonu aşkın yatırımcı başvururken, ihraç edilen payların tamamı satıldı.

23-24-25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde halka arz fiyatı 40,00 TL olarak belirlendi. Toplam 60 milyon 750 bin TL nominal değerli payın tamamı yatırımcılara satılırken, halka arzın büyüklüğü 2 milyar 430 milyon TL olarak gerçekleşti.

Hesaplamalara göre bireysel yatırımcılara 27-28 lot dağıtım yapıldı.

YATIRIMCI İLGİSİ YÜKSEK OLDU

Halka arz sonuçlarına göre;

Yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatına 2,46 kat

Yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatına 10,20 kat

Yüksek başvurulu bireysel yatırımcı tahsisatına ise 88,66 kat talep geldi.

Kaynak: KAP

TAHSİSAT ORANLARI BELLİ OLDU

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise şu şekilde gerçekleşti:

Yurt içi bireysel yatırımcı: %50

Yüksek başvurulu bireysel yatırımcı: %10

Beta Grubu çalışanları: %1

Yurt içi kurumsal yatırımcı: %39

1,14 MİLYON BAŞVURU GELDİ

Halka arza toplam 1.143.799 yatırımcı başvuruda bulunurken, dağıtım yapılan yatırımcı sayısı 1.124.953 olarak gerçekleşti. Yurt içi bireysel yatırımcı grubunda 1.122.382 başvuru alınırken, yüksek başvurulu bireysel yatırımcı grubunda 20.669, yurt içi kurumsal yatırımcı grubunda 389, Beta Grubu çalışanlarında ise 359 başvuru kaydedildi.

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