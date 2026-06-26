Aracı kurumların Borsa İstanbul'da işlem gören havacılık şirketlerine yönelik hedef fiyat güncellemeleri sürüyor. Kurum, her iki hisse için de "al" tavsiyesini korudu.

TAV HAVALİMANLARI İÇİN HEDEF FİYAT 470 TL'YE ÇEKİLDİ

Ünlü & Co, TAV Havalimanları hissesi için hedef fiyatını 503 TL'den 470 TL'ye düşürdü. Buna rağmen aracı kurum, hisseye ilişkin "al" tavsiyesini sürdürdü.

TAVHL için güncel değerlendirme şu şekilde:

Aracı kurum: Ünlü & Co

Hedef fiyat: 470,00 TL

Son fiyat: 283,00 TL

Tavsiye: Al

Prim potansiyeli: %66,08

Açıklanma tarihi: 26 Haziran 2026

PEGASUS İÇİN DE HEDEF FİYAT REVİZE EDİLDİ

Ünlü & Co, Pegasus Hava Taşımacılığı hissesi için de hedef fiyatını 354 TL'den 240 TL'ye düşürdü. Kurum, PGSUS hissesi için "al" tavsiyesini korurken, mevcut fiyatlara göre yüzde 33,33 prim potansiyeline işaret etti.

PGSUS için güncel değerlendirme şöyle:

Aracı kurum: Ünlü & Co

Hedef fiyat: 240,00 TL

Son fiyat: 180,00 TL

Tavsiye: Al

Prim potansiyeli: %33,33

Açıklanma tarihi: 26 Haziran 2026

Her iki hisse için hedef fiyatların aşağı yönlü revize edilmesine rağmen, Ünlü & Co'nun tavsiyesini "al" olarak koruması, orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisinin sürdüğüne işaret etti.

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