Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan geri çekilme, yatırımcıların "Son fırsatlar mı yaşanıyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Artan oynaklığın ardından teknik seviyeleri değerlendiren ekonomist Filiz Eryılmaz, ons ve gram altında yakından izlenmesi gereken kritik eşikleri, kademeli alım bölgelerini ve satış baskısının güçlenebileceği seviyeleri paylaştı.

ONS ALTINDA 4.122 DOLAR DİRENCİ ÖNE ÇIKIYOR

Eryılmaz'a göre ons altında 4.122 dolar seviyesi kritik önem taşıyor.

Analist, 4.122 doların üzerinde 15 dakikalık kalıcı kapanış görülmeden yeni pozisyon açılmasının riskli olabileceğini belirtti. Bu seviyenin aşılması halinde ise sırasıyla 4.140, 4.150 ve 4.170 dolar seviyelerinin hedeflenebileceğini ifade etti.

Öte yandan 4.096 doların altındaki fiyatlamaların ilk satış sinyali olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Eryılmaz, 4.075 doların altında gerçekleşecek 15 dakikalık kapanışların ise ikinci kademe pozisyon azaltımı için uyarı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

4 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Eryılmaz, ana yükseliş beklentisinin devam etmesi açısından 4.000 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu belirtti.

Fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece mevcut pozisyonların korunabileceğini ifade eden Eryılmaz, olası geri çekilmelerde 4.075-4.045 dolar aralığının ikinci, 4.045-4.020 dolar aralığının ise ilk kademe alım bölgesi olarak izlenebileceğini söyledi.

Analiste göre 3.940-4.000 dolar bölgesi güçlü destek ve önemli bir alım alanı olarak öne çıkıyor. Ancak fiyatın 3.950 doların altına gerilemesi halinde alımlara ara verilmesi ve piyasanın yeni dip arayışının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

GRAM ALTINDA 6.100 TL SEVİYESİ BELİRLEYİCİ

Filiz Eryılmaz, gram altın tarafında ise 6.100 TL seviyesinin kritik eşik olduğunu ifade etti.

Eryılmaz, "Gram altın 6.100 liranın üzerinde kaldığı sürece kademeli alım senaryoları masada kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Olası geri çekilmelerde 6.000-6.100 TL bandının ikinci alım bölgesi olarak takip edilebileceğini belirten Eryılmaz, 5.980 TL'nin altına inilmesi halinde teknik görünümün bozulabileceği ve satış baskısının artabileceği uyarısını yaptı.

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