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Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde satış baskısı öne çıktı. En çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu.

BIST 100 endeksi, yüzde 1,36 değer kaybederek 13.620 puan seviyesinden işlem görüyor.

Endekste yaşanan düşüşle birlikte hisse bazında da hareketlilik arttı. TSI 12.00 itibarıyla en çok yükselen hisseler ISVEA, DESPC, KARCL, SEKUR ve FORTE olurken, en fazla değer kaybeden hisseler BORLS, HEDEF, BARMA, ALVES ve ISGSY olarak sıralandı.

Borsada satış baskısı! Yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 1

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son fiyat Değişim
ISVEA 46,64 TL %10,00
DESPC 41,46 TL %9,97
KARCL 61,30 TL %9,96
SEKUR 11,82 TL %9,95
FORTE 137,00 TL %9,95

Borsada satış baskısı! Yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 2

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son fiyat Değişim
BORLS 4,68 TL -%10,00
HEDEF 216,60 TL -%9,98
BARMA 12,03 TL -%9,96
ALVES 1,74 TL -%8,90
ISGSY 19,06 TL -%8,89

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