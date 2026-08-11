BIST 100 endeksi, yüzde 1,36 değer kaybederek 13.620 puan seviyesinden işlem görüyor.

Endekste yaşanan düşüşle birlikte hisse bazında da hareketlilik arttı. TSI 12.00 itibarıyla en çok yükselen hisseler ISVEA, DESPC, KARCL, SEKUR ve FORTE olurken, en fazla değer kaybeden hisseler BORLS, HEDEF, BARMA, ALVES ve ISGSY olarak sıralandı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son fiyat Değişim ISVEA 46,64 TL %10,00 DESPC 41,46 TL %9,97 KARCL 61,30 TL %9,96 SEKUR 11,82 TL %9,95 FORTE 137,00 TL %9,95

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son fiyat Değişim BORLS 4,68 TL -%10,00 HEDEF 216,60 TL -%9,98 BARMA 12,03 TL -%9,96 ALVES 1,74 TL -%8,90 ISGSY 19,06 TL -%8,89

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