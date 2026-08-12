Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES), 2026 yılı ikinci çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından aracı kurumlar hedef fiyatlarını güncelledi. 12 Ağustos 2026 tarihinde 5 aracı kurum AEFES hisseleri için yeni hedef fiyatlarını duyurdu.

Açıklanan hedef fiyatlar 27,20 TL ile 32 TL arasında değişirken, mevcut 19,75 TL'lik hisse fiyatına göre hesaplanan en yüksek prim potansiyeli yüzde 62,03 oldu.

AEFES İÇİN HEDEF FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Bilanço sonrasında açıklanan hedef fiyatlarda aracı kurumların tamamı AEFES hisselerinde mevcut fiyatın üzerinde seviyelere işaret etti.

Kurum Hedef fiyat Son fiyat Potansiyel getiri Öneri Yapı Kredi 30,00 TL 19,75 TL %51,90 AL Ak Yatırım 32,00 TL 19,75 TL %62,03 Endeks Üstü İş Yatırım 31,43 TL 19,75 TL %59,14 AL Deniz Yatırım 29,00 TL 19,75 TL %46,84 AL Gedik Yatırım 27,20 TL 19,75 TL %37,72 Endekse Paralel

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 32 TL

12 Ağustos'ta açıklanan tahminler arasında en yüksek hedef fiyat 32 TL oldu. Bu seviye, AEFES'in 19,75 TL'lik son fiyatına göre yüzde 62,03 prim potansiyeline işaret ediyor.

İkinci en yüksek hedef 31,43 TL ile açıklanırken, bu tahminde potansiyel getiri yüzde 59,14 olarak hesaplandı. Diğer hedef fiyatlar ise sırasıyla 30 TL, 29 TL ve 27,20 TL seviyelerinde yer aldı.

ANADOLU EFES'İN 6 AYLIK KARI 7,27 MİLYAR TL

Anadolu Efes 20262Ç bilançosunda, 2026 yılının ilk 6 ayında 7 milyar 275 milyon 267 bin TL net kar elde etti. Şirket geçen yılın aynı döneminde 7 milyar 786 milyon 411 bin TL kar açıklamıştı.

Böylece net kar yıllık bazda yüzde 7 gerilerken, Anadolu Efes yalnızca ikinci çeyrekte 5 milyar 124 milyon 615 bin TL net kar açıkladı.

Şirketin 6 aylık hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5, esas faaliyet karı ise yüzde 35 arttı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.