Borsa İstanbul’da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. 13 Ağustos 2026 Perşembe günü finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketler de belli oldu.
Yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço takvimine göre yarın 7 şirketin 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
13 AĞUSTOS'TA BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER
|Şirket
|Hisse kodu
|Beklenen bilanço tarihi
|Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
|AKSA
|13 Ağustos
|Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
|TCELL
|13 Ağustos
|Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
|RGYAS
|13 Ağustos
|Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
|KLSER
|13 Ağustos
|AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.
|AGHOL
|13 Ağustos
|Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|KOTON
|13 Ağustos
|ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.
|ATATP
|13 Ağustos
Bilanço döneminde şirketlerin açıklayacağı net kâr, satış geliri, FAVÖK ve esas faaliyet kârı gibi finansal göstergeler, hisselerin performansı açısından yakından izlenecek.
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