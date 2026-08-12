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Borsa İstanbul’da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. 13 Ağustos 2026 Perşembe günü finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketler de belli oldu.

Yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço takvimine göre yarın 7 şirketin 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

13 AĞUSTOS'TA BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Şirket Hisse kodu Beklenen bilanço tarihi
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. AKSA 13 Ağustos
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL 13 Ağustos
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. RGYAS 13 Ağustos
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. KLSER 13 Ağustos
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. AGHOL 13 Ağustos
Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. KOTON 13 Ağustos
ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. ATATP 13 Ağustos

Bilanço döneminde şirketlerin açıklayacağı net kâr, satış geliri, FAVÖK ve esas faaliyet kârı gibi finansal göstergeler, hisselerin performansı açısından yakından izlenecek.

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