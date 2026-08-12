Yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço takvimine göre yarın 7 şirketin 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

13 AĞUSTOS'TA BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Şirket Hisse kodu Beklenen bilanço tarihi Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. AKSA 13 Ağustos Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL 13 Ağustos Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. RGYAS 13 Ağustos Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. KLSER 13 Ağustos AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. AGHOL 13 Ağustos Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. KOTON 13 Ağustos ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. ATATP 13 Ağustos

Bilanço döneminde şirketlerin açıklayacağı net kâr, satış geliri, FAVÖK ve esas faaliyet kârı gibi finansal göstergeler, hisselerin performansı açısından yakından izlenecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.