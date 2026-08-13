Borsa İstanbul'da 13 Ağustos 2026 Perşembe günü 4 şirketin yatırımcıları açısından önemli kararların alınacağı genel kurul toplantıları gerçekleştirilecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT), Net Holding A.Ş. (NTHOL), Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD) ve Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) bugün genel kurula gidecek.

Günün öne çıkan gündem maddelerinden biri ise temettü olacak. MERIT ve NTHOL yönetimleri toplam 518 milyon 300 bin TL brüt nakit kâr payı dağıtılmasını genel kurul onayına sunacak.

MERIT'TE 168,3 MİLYON TL'LİK TEMETTÜ KARARI

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT), 2025 yılı için toplam 168 milyon 300 bin TL brüt nakit kâr payı dağıtılması teklifini pay sahiplerinin onayına sunacak.

Yönetim kurulunun teklifine göre 1 TL nominal değerli pay başına:

Brüt temettü: 0,50 TL

Net temettü: 0,425 TL

Kâr payının peşin olarak dağıtılması öngörülüyor. Ödeme tarihi ise genel kurul toplantısında karara bağlanacak.

MERIT'in olağan genel kurul toplantısı bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

NTHOL'DE 350 MİLYON TL MASADA

Net Holding A.Ş. (NTHOL) yatırımcılarının da gözü bugünkü genel kurulda olacak.

Şirket yönetimi 2025 yılına ilişkin toplam 350 milyon TL brüt nakit kâr payı dağıtılması teklifini pay sahiplerinin onayına sunacak.

Teklife göre 1 TL nominal değerli pay başına:

Brüt temettü: 0,70 TL

Net temettü: 0,595 TL

Dağıtımın peşin olarak yapılması öngörülürken, kâr payı ödeme tarihleri genel kurul toplantısında belirlenecek.

NTHOL'ün olağan genel kurul toplantısı saat 14.00'te başlayacak.

PENGD YATIRIMCILARI İÇİN TEMETTÜ KARARI

Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD) tarafında ise yönetim kurulu, 2025 faaliyet döneminde zarar oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasını genel kurulun onayına sunacak.

KAP bildirimine göre nakit kâr payının yanı sıra pay biçiminde kâr payı da dağıtılmayacak.

Şirketin genel kurulunda yatırımcıları ilgilendiren başka önemli gündem maddeleri de bulunuyor.

PENGD paylarının itibari değerinin 1 kuruştan 1 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine yönelik esas sözleşme değişikliği görüşülecek.

PENGD'nin olağan genel kurul toplantısı saat 11.00'de yapılacak.

BIGCH'DE SERMAYE MADDESİ GÖRÜŞÜLECEK

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) ise bugün olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.

Şirket, esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin teklifi pay sahiplerinin onayına sunacak.

Gündemde yer alan hak kullanım süreci kayıtlı sermaye tavanı olarak belirtilirken, genel kurul gündeminde kâr payı dağıtımına ilişkin bir madde bulunmuyor.

BIGCH'nin olağanüstü genel kurul toplantısı saat 14.00'te gerçekleştirilecek.