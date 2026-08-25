Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri 2026: Kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte yaş, prim şartı ve son durum.
Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri 2026 yılında milyonlarca çalışanın gündeminde. EYT kapsamına giremeyenler "Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt ararken, özellikle 1999 sonrası sigortalılar için gündeme gelen yaş ve prim şartları merak ediliyor. Yeni yasama dönemi öncesinde gözler TBMM'ye çevrilirken, kademeli emeklilikte son durum ve kamuoyuna yansıyan tablo yakından takip ediliyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Kademeli emeklilik henüz Meclis'ten geçmedi. Kamuoyunda farklı yaş ve prim tabloları gündeme gelirken, bunlar yürürlükte olan yeni bir emeklilik sistemini ifade etmiyor. Daha önce TBMM'ye kademeli emekliliğe ilişkin teklif sunuldu ancak düzenleme yasalaşmadı. Bu nedenle "kademeli emeklilik çıktı" veya "şartları kesinleşti" şeklindeki bilgiler mevcut durumda gerçeği yansıtmıyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?
Tartışmanın merkezinde özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar bulunuyor. 2023 yılında yürürlüğe giren EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunan ve gerekli şartları sağlayanlara yaş şartı olmadan emeklilik imkanı tanındı. Ancak bu tarihin hemen ardından çalışmaya başlayanlar EYT kapsamına giremedi. Böylece sigorta başlangıç tarihleri arasında çok küçük farklar bulunan çalışanların emeklilik yaşları arasında 17-20 yıla ulaşabilen farklılıklar ortaya çıktı. Kademeli emeklilik talebinin temelinde de bu farkın yaş ve prim şartlarının aşamalı olarak değiştirilmesiyle azaltılması bulunuyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI
Kademeli emeklilik konusunda henüz kesinleşmiş resmi bir yaş ve prim tablosu bulunmuyor. Kamuoyunda gündeme getirilen modellerden birinde 8 Eylül 1999 ile Nisan 2008 arasında sigortalı olanların 7.000 prim gününü tamamlamalarının ardından kademeli yaş şartıyla emekli olabilmeleri öneriliyor. Tartışılan sistemde sigorta başlangıç tarihine bağlı keskin geçiş yerine yaş şartının kademeli şekilde artırılması amaçlanıyor. Ancak bu model şu anda yürürlükte değil ve kesinleşmiş bir düzenleme niteliği taşımıyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSUNDA KADIN VE ERKEKLER İÇİN HANGİ YAŞLAR KONUŞULUYOR?
Kamuoyuna yansıyan kademeli emeklilik tablolarında 2020 öncesinde sigortalı olanlar için 7.000 veya 7.200 prim günü üzerinden kadınlarda 45, erkeklerde 47 yaşından başlayan seçenekler bulunuyor. Örneğin 2021 yılında sigortalı olanlar için kadınlarda 46, erkeklerde 48 yaş gibi kademeli yaş şartları gündeme getiriliyor. Sigorta başlangıç yılı ilerledikçe emeklilik yaşının da aşamalı olarak yükselerek 65'e ulaşması öngörülüyor. Bu rakamlar resmi olarak kabul edilmiş emeklilik şartları değil, kademeli emeklilik kapsamında gündeme getirilen öneriler arasında bulunuyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emekliliğin ne zaman çıkacağına ilişkin açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor. Mevcut durumda düzenlemenin yürürlüğe girdiğine veya kesinleşmiş bir takvime bağlandığına ilişkin resmi karar da yok. Yeni yasama döneminde Meclis'in gündemi bu nedenle yakından takip edilecek. Olası bir düzenlemede kimlerin kapsama alınacağı, hangi prim gününün uygulanacağı ve yaş şartlarının nasıl kademelendirileceği ancak yasama sürecinde kesinlik kazanacak. Dolayısıyla 25 Ağustos 2026 itibarıyla kademeli emeklilik konusunda en önemli ayrım şu: Kamuoyunda çeşitli tablolar ve teklifler bulunuyor ancak henüz kesinleşmiş yeni bir kademeli emeklilik yasası bulunmuyor.