KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kademeli emekliliğin ne zaman çıkacağına ilişkin açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor. Mevcut durumda düzenlemenin yürürlüğe girdiğine veya kesinleşmiş bir takvime bağlandığına ilişkin resmi karar da yok. Yeni yasama döneminde Meclis'in gündemi bu nedenle yakından takip edilecek. Olası bir düzenlemede kimlerin kapsama alınacağı, hangi prim gününün uygulanacağı ve yaş şartlarının nasıl kademelendirileceği ancak yasama sürecinde kesinlik kazanacak. Dolayısıyla 25 Ağustos 2026 itibarıyla kademeli emeklilik konusunda en önemli ayrım şu: Kamuoyunda çeşitli tablolar ve teklifler bulunuyor ancak henüz kesinleşmiş yeni bir kademeli emeklilik yasası bulunmuyor.