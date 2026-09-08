Haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasının yönünü hem dolar/TL hem de ons altında yaşanan hareket belirliyor. Küresel piyasalarda spot altın yüzde 0,6 değer kazanarak 4.429,89 dolara yükselirken, aralık vadeli ABD altın kontratları 4.475,10 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Dolar endeksinin yüzde 0,4 gerilemesi de değerli metallere destek verdi. Doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha ucuz hale gelmesini sağlıyor.

ONS ALTIN YENİDEN YÜKSELDİ

Küresel altın piyasasında haftanın ilk günlerinde görülen satışların ardından salı sabahı yön yeniden yukarı döndü. Spot altın yüzde 0,6 artışla 4.429,89 dolara kadar yükseldi.

Altın önceki iki seansta ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin ardından gerilemişti. Ağustos ayında istihdam artışının hızlanması ve işsizlik oranının yüzde 4,1'de kalması, Fed'in faiz artırabileceği beklentilerini güçlendirmişti.

8 EYLÜL 2026 ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI GÜNCEL

Gram altın: Alış 6.917,77 TL - Satış 6.918,53 TL

Çeyrek altın: Alış 11.068,43 TL - Satış 11.311,80 TL

Yarım altın: Alış 22.067,11 TL - Satış 22.623,22 TL

Tam altın: Alış 44.359,00 TL - Satış 44.883,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 44.273,72 TL - Satış 45.108,83 TL

Ziynet altını: Alış 44.272,57 TL - Satış 45.108,07 TL

Ata altın: Alış 44.977,50 TL - Satış 46.110,24 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.749,44 TL - Satış 4.979,45 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.237,10 TL - Satış 6.457,97 TL

Gremse altın: Alış 110.384,00 TL - Satış 111.829,00 TL

Ons altın: Alış 4.429,84 dolar - Satış 4.430,59 dolar

ALTINDA GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Altın fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından haftanın en önemli başlıklarından biri ABD'den gelecek enflasyon rakamları olacak. Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) perşembe, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ise cuma günü açıklanması bekleniyor.

Piyasalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz artırma ihtimali yüzde 60 civarında fiyatlanıyor. Beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon rakamları faiz artışı ihtimalini güçlendirebilir. Yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi bulunmayan altın açısından baskı oluşturabiliyor.

Pepperstone'un son altın değerlendirmesinde de 4.400 dolar seviyesi kısa vadeli görünüm açısından kritik eşiklerden biri olarak gösterilirken, bu haftaki ABD TÜFE ve ÜFE rakamlarının altının bir sonraki hareketinde belirleyici olabileceğine dikkat çekildi.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM ALTINI DESTEKLİYOR

Altının fiyatlamasında yalnızca Fed beklentileri değil, jeopolitik gelişmeler de etkili oluyor. İran ile ABD arasında yeniden yükselen tansiyon, güvenli liman talebinin gündemde kalmasına neden oluyor.

İran'ın ABD'yi "ekonomik savaş" ile tehdit etmesi ve ABD savaş gemilerine yönelik füze açıklaması, bölgede yeni bir tırmanma yaşanabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Değerli metallerde yükseliş altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 1 artışla 66,78 dolara çıkarken, platin yüzde 0,4 yükselişle 1.834 dolara ulaştı. Paladyum ise yüzde 1 değer kazanarak 1.402,87 dolara yükseldi.