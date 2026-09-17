Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH), 18 Eylül Cuma günü temettü ödemesi için hak kullanım tarihine ulaşacak.

ŞİRKET HİSSE BAŞINA BRÜT TEMETTÜ HİSSE BAŞINA NET TEMETTÜ BÜYÜK ŞEFLER GIDA (BIGCH) 0,10 TL 0,085 TL

Buna göre BIGCH yatırımcıları, hisse başına net 0,085 TL temettü alacak.

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