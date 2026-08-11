Sektörün toplam aktif büyüklüğü yıllık bazda nominal yüzde 45 artarak 4 trilyon 381 milyar TL'ye, özsermayesi ise yüzde 58 yükselerek 512 milyar TL'ye ulaştı.

Sektörün ilk altı aydaki toplam dönem net kârı 103,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu kârın 67,5 milyar TL'si hayat dışı sigorta şirketlerinden, 36,1 milyar TL'si ise hayat ve emeklilik şirketlerinden geldi.

HAYAT VE EMEKLİLİKTE GÜÇLÜ BÜYÜME

Hayat ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü, geçen yılın aynı dönemine göre nominal yüzde 54 artarak 2,9 trilyon TL'ye yükseldi. Bu şirketlerin özsermayesi ise yüzde 64 artışla 117,4 milyar TL seviyesine ulaştı.

Reel olarak bakıldığında aktif büyüklükte yüzde 17, özsermayede ise yüzde 24 büyüme kaydedildi.

Hayat sigortalarında teknik kâr 25,7 milyar TL'ye ulaşarak yıllık bazda nominal yüzde 78, reel yüzde 35 arttı. Emeklilik branşında teknik kâr ise 1,3 milyar TL oldu ve nominal yüzde 60, reel yüzde 21 büyüme gösterdi.

Bu sonuçlar, uzun vadeli tasarruf ve güvence ihtiyacının sektör açısından önemini koruduğunu ortaya koydu.

HAYAT DIŞI SİGORTALARDA TEKNİK ZARAR ARTTI

Hayat dışı sigortalarda ise yatırım gelirleri hariç teknik sonuçlarda bozulma dikkat çekti.

2026'nın ilk yarısında yatırım gelirleri hariç teknik zarar 45,3 milyar TL'ye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 27,1 milyar TL seviyesindeydi. Böylece teknik zarar nominal olarak yüzde 67 arttı.

Buna karşın teknik olmayan bölümden hayat dışı sigortalara aktarılan yatırım gelirleri 121,1 milyar TL oldu. Yatırım gelirlerinin katkısıyla hayat dışı sektörün toplam teknik kârı 75,9 milyar TL'ye ulaştı.

Ancak teknik kâr nominal olarak yüzde 14 artmasına rağmen reel bazda yüzde 14 geriledi.

YATIRIM GELİRLERİ KÂRLILIKTA BELİRLEYİCİ OLDU

Sektörün toplam yatırım gelirleri ilk yarıda 193,7 milyar TL olarak gerçekleşirken, hayat dışı sigortaların toplam yatırım gelirleri 164,6 milyar TL oldu.

Hayat dışı sigortalardaki yatırım gelirleri yıllık bazda nominal yüzde 25 artarken reel olarak yüzde 5 geriledi.

Veriler, yatırım gelirlerinin hayat dışı sigortacılıkta kârlılığın oluşmasındaki rolünün sürdüğünü gösterirken, şirketlerin temel sigortacılık faaliyetlerinden sürdürülebilir teknik kâr elde etmesinin önemini de ortaya koydu.

FAALİYET GİDERLERİ PRİM ÜRETİMİNİ AŞTI

Sektörün faaliyet giderleri yılın ilk yarısında 151,5 milyar TL'ye ulaştı. Giderlerdeki yıllık artış yüzde 25 olurken, prim üretimindeki nominal büyüme yüzde 20 seviyesinde kaldı.

Hayat dışı sigortalarda prim üretiminin reel olarak yüzde 13 daralması, yatırım gelirleri hariç teknik sonuçlardaki bozulmayla birlikte değerlendirildiğinde sektör açısından önemli bir risk olarak öne çıktı.

Hasar maliyetlerindeki artışın devam etmesi halinde teknik kârlılık ve dönem kârı üzerindeki baskının önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor.

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