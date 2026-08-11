Türkiye ekonomisinin haziran ayına ilişkin cari işlemler hesabında beklentiler belli oldu. AA Finans tarafından gerçekleştirilen Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin tahminlerinin ortalamasına göre Türkiye'nin cari işlemler hesabının haziran ayında 4 milyar 918,2 milyon dolar açık vermesi bekleniyor.

CARİ AÇIK BEKLENTİLERİ 4 MİLYAR DOLARDAN BAŞLIYOR

Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayına ilişkin tahminleri arasında dikkat çeken bir aralık oluştu.

Ekonomistlerin cari açık beklentileri 4 milyar dolar ile 5 milyar 700 milyon dolar arasında değişti. Tahminlerin ortalaması ise 4 milyar 918,2 milyon dolar olarak hesaplandı.

Piyasaların gözü şimdi TCMB tarafından 13 Ağustos Perşembe günü açıklanacak resmi veriye çevrildi.

2026 YILI İÇİN 52,39 MİLYAR DOLARLIK CARİ AÇIK BEKLENTİSİ

Ekonomistler yalnızca haziran ayına değil, 2026 yılının tamamına ilişkin cari işlemler dengesi tahminlerini de paylaştı.

Anket sonuçlarına göre ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentilerinin ortalaması 52 milyar 391 milyon dolar oldu.

Yıl sonuna ilişkin tahminler ise oldukça geniş bir aralıkta şekillendi. En düşük cari açık beklentisi 45 milyar dolar, en yüksek beklenti ise 62 milyar 800 milyon dolar olarak kaydedildi.

MAYIS AYINDA CARİ AÇIK 1,46 MİLYAR DOLAR OLMUŞTU

Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayıs ayında 1 milyar 459 milyon dolar açık vermişti.

Mayıs verileri itibarıyla yıllıklandırılmış cari açık ise 37,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Ekonomistlerin haziran ayı için öngördüğü 4 milyar 918,2 milyon dolarlık açığın gerçekleşmesi halinde, aylık cari açık mayıs ayına kıyasla belirgin şekilde yükselmiş olacak.

GÖZLER TCMB'NİN AÇIKLAYACAĞI VERİDE

TCMB'nin 13 Ağustos'ta açıklayacağı Haziran 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri, ekonomistlerin 4,92 milyar dolarlık beklentisinin gerçekleşip gerçekleşmediğini gösterecek.

Piyasalarda haziran verisinin yanı sıra yıllıklandırılmış cari açığın seyri de yakından takip edilecek. AA Finans anketinde ekonomistlerin 2026 yılının tamamına ilişkin ortalama tahmini 52,39 milyar dolarlık cari açığa işaret ediyor.