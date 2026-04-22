Gümüş fiyatları ons tarafında 78-80 dolar aralığında, gram gümüş ise 112 TL civarında seyrediyor.

ADİL DEĞER TARTIŞMASI VE DÜZELTME RİSKİ

Commerzbank tarafından yayımlanan analizde, gümüşün teorik "adil değerinin" 40 dolar civarında olması gerektiği ancak altın fiyatlarındaki rallinin gümüşü yukarı çekmeye devam ettiği belirtildi.

Dev banka, gümüşteki mevcut seviyelerin düzeltme riski barındırdığını not etti. Banka, altındaki talebin ve Fed'in faiz indirimi beklentileriyle yükselişin süreceğini öngörüyor.

ALTIN 5.000 DOLARI AŞARSA GÜMÜŞ 90 DOLARI GÖREBİLİR

Bankanın analistlerine göre altının 5.000 doları aşması durumunda gümüşün 90 dolar seviyesine yönelme potansiyeli korunuyor.

Commerzbank Döviz ve Emtia Araştırmaları Başkanı Thu Lan Nguyen, gümüş fiyatlarının yönünün altın fiyatlarındaki hareketle şekillendiğini belirtti. Nguyen, “Değerleme modelleri de gümüş fiyatlarının altınla birlikte hareket ettiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Analist Nguyen, gümüş tek başına değerlendirildiğinde görece yüksek seviyelerde bulunduğunu buna rağmen mevcut yükseliş eğiliminin kısa vadede sona ermesinin beklenmediğini not etti.

Nguyen, "Altının yüksek seviyelerde kalması gümüş fiyatlarını desteklemeye devam edebilir" ifadelerini kullandı.

Geçen ay altın ve gümüş fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncelleyen Commerzbank, değerleme risklerine rağmen gümüşe ilişkin olumlu beklentisini korudu.

GÜMÜŞ ANALİZ

Kaynak: TradingView

Yükseliş Eğilimi: Gümüş, önceki günün 76,70940 olan kapanış seviyesinden bu yana pozitif bir bölgede işlem görüyor.

Zirve ve Geri Çekilme: Gün içerisinde saat 09:00 civarında 78,50 seviyesinin üzerine çıkarak zirve yapmış, ardından bu seviyeden gelen satışlarla hafif bir geri çekilme yaşamıştır.

Anlık Durum: Mevcut durumda fiyat 77,88750 seviyesinde dengelenmiş görünüyor.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.