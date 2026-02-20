Borsa İstanbul'un en büyük şirketleri arasında yer alan Koç Holding'in temettü kararı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyordu. KCHOL, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle 2026 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

TOPLAM 17,32 MİLYAR TL NAKİT TEMETTÜ

Genel Kurul'un onayına sunulacak teklife göre şirket, yatırımcılara toplam 17,32 milyar TL nakit temettü dağıtacak.

Bu kapsamda hisse başına brüt 6,8300 TL, yüzde 15 stopaj kesintisi sonrası ise net 5,8055 TL ödeme yapılacak.

HAK KULLANIM VE ÖDEME TARİHLERİ

Açıklamaya göre temettü için hak kullanım tarihi 25 Mart 2026, ödemelerin yatırımcı hesaplarına aktarılacağı tarih ise 27 Mart 2026 olarak belirlendi.

Temettüden yararlanmak isteyen yatırımcıların 25 Mart 2026 tarihinden önce hisse sahibi olmaları gerekiyor. Kar payı ödemesi nakit ve tek seferde gerçekleştirilecek.