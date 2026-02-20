Şirket tarafından yapılan açıklamada, yurtiçinde yerleşik bir şirket ile güneş enerjisi panellerinin satışına yönelik sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşme bedelinin KDV hariç 147.892.538,06 TL olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu panellerin teslimatının ve hasılata yansımasının 2026 yılı ilk çeyreğine kadar gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Dev anlaşma sonrası hisselerin haftanın son gününe nasıl başlayacağı yakından takip edilecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.