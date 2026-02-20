Seans açılışıyla birlikte yüzde 10 artış kaydeden BESTE, 31,46 TL seviyesine yükselerek üst üste 8. tavanını gerçekleştirdi. Hissede devam eden yükselişte aracı kurum alımlarının etkili olduğu görülürken, yatırımcı ilgisinin güçlü kaldığı izleniyor.

Saat 10.12 itibarıyla en fazla alım yapan kurumlar

İlk 5 aracı kurum toplamda 1.339.274 lot alım gerçekleştirdi. Net alım miktarı 1.177.396 lot olurken dağılım oranı %86,007 olarak hesaplandı.

EN FAZLA ALIM YAPAN KURUMLAR ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.: 566.064 lot — %41,350

Colendi Menkul Değerler A.Ş.: 190.671 lot — %13,928

GEDIK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 150.240 lot — %10,975

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 148.578 lot — %10,853

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 121.843 lot — %8,900

Diğer kurumlar: 191.556 lot — %13,993

İlk 5 kurumun ortalama maliyeti ise 31,46 TL seviyesinde oluştu.

