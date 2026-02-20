Finansal sonuçlara göre şirketin satış gelirleri 1,67 milyar TL seviyesine yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 245 artış kaydedildi. Operasyonel kârlılığı gösteren FAVÖK ise 1,65 milyar TL ile yüzde 253 büyüme gösterdi.

Şirket, geçen yıl aynı dönemde 292,3 milyon TL zarar açıklarken bu dönem 1,15 milyar TL net kâr elde ederek kârlılığa geçti.

FİNANSAL YAPI GÜÇLENDİ

Bilançoda öne çıkan diğer kalemler şöyle:

Toplam varlıklar: 3,39 milyar TL (%51 artış)

Duran varlıklar: %52 artış

Özkaynaklar: 3,32 milyar TL (%53 artış)

Net borç: yaklaşık 1 milyon TL seviyesinde (düşük borçluluk)

Veriler şirketin hem aktif büyüklüğünü hem de özkaynak yapısını belirgin şekilde güçlendirdiğini gösterdi.

HİSSEDE BİLANÇO ETKİSİ

Açıklanan finansalların ardından ESCOM hisseleri güne güçlü başladı. Paylar açılışta %9,81 yükselerek 4,03 TL seviyesine çıktı.

Hisse performansı incelendiğinde ESCOM:

Haftalık bazda %4,4

Aylık bazda %6,9

oranında prim yaptı.