Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü, granül gümüş satışlarına ilişkin dikkat çeken bir duyuru yayımladı. Açıklamada, bu alandaki işlemlerde yürürlükteki yasal düzenlemelere uyulması gerektiği hatırlatılırken, standart dışı alım satım yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.

SATIŞ SADECE YETKİLİ KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILABİLİYOR

Türkiye'de granül formdaki işlenmemiş gümüş satışı; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından lisans verilen rafineriler, Borsa İstanbul Rafineriler Listesi'nde yer alan kuruluşlar ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ürünler üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Yetkililer, bu kurumlar dışında yapılan satışların mevzuata aykırı olduğunu vurgulayarak, yatırımcıların ve satıcıların resmi kanallar dışına çıkmaması gerektiğini belirtti.

MEVZUATA AYKIRI SATIŞLARA CEZAİ YAPTIRIM

Uyarının, yapılan denetimler ve internet ortamında tespit edilen mevzuata aykırı satışların ardından geldiği ifade edildi. Özellikle şeffaf poşet ya da plastik kavanoz içinde satılan granül gümüş ürünlerine yönelik artan ilgiye dikkat çekilerek, bu tür satışların yasal olmadığı hatırlatıldı.

Söz konusu işlemlerin 1567 sayılı Kanun kapsamında cezai yaptırımla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

STANDARTLAR RESMİ GAZETE TEBLİĞİYLE BELİRLENMİŞTİ

23 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, işlenmemiş gümüş granüllerin en az yüzde 99,9 saflıkta olması ve mühürlü ambalajlarda sunulması gerekiyor.

Ambalaj üzerinde; Ürünün ayarı, saf ağırlığı (ambalaj hariç), üretici rafineri ismi ya da amblemi, "Granül Gümüş" veya "Silver Granules" ibaresi, üretim tarihi bilgilerinin yer alması zorunlu tutuluyor.

ŞEFFAFLIK VE TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Bankalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Borsa İstanbul’da listelenen rafineriler ve yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri gibi aracı kuruluşlar ise yalnızca mevzuata uygun şekilde üretilen standart işlenmemiş değerli metallerin alım satımını gerçekleştirebiliyor. Bu uygulama ile gümüş yatırımında şeffaflık ve tüketici güvenliğinin korunması hedefleniyor.

Borsa İstanbul, yatırımcıları ve sektör temsilcilerini granül gümüş işlemlerinde mevzuata uygun hareket etmeye ve yalnızca yetkili kurumlar aracılığıyla alım satım yapmaya çağırdı.