Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,20 düşüşle 13.804,21 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,71 puan ve yüzde 0,16 azalışla 13.782,50 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 1,22 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,35 ile turizm, en çok gerileyen holding oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA JEOPOLİTİK GERGİNLİK HAKİM

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle satış ağırlıklı seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerine çevrildi.

Jeopolitik risklerden kaynaklanan satış baskısı küresel piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanması piyasalarda risk algısının artmasına neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu sürecin nereye evrileceğinin 10 gün içinde görüleceğini söyledi.

İran ile kapsamlı bir anlaşma yapılması gerektiğini ifade eden Trump, aksi halde kötü şeyler olacağını bildirdi.

Bu açıklamalarla piyasalarda temkinlilik yeniden hakim oldu. Bu durum hisse senetlerindeki geçici toparlanmayı durdurdu ve genel risk iştahını azalttı.

13.600 VE 13.500 PUAN DESTEK

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE), dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.