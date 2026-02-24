Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'na seçildiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük iddiaları nedeniyle açılan ceza davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Bilindiği üzere savcı, bu dosyanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle (İBB) ilgili davayla birleştirilmesini talep etti.

Ancak bu istek, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi;

"Her ne kadar ilgi sayılı yazınız ile mahkemenizin 2025/582 esas sayılı dosyasının mahkememizin 2025/318 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesi hususunda görüş sorulmuş ise de; dosya üzerinde yapılan incelemede mahkememiz dosyası ile mahkemenizin 2025/582 esas sayılı dosyası arasında bir kısım sanıkların aynı olması dışında fiili ve hukuki irtibat bulunmaması,

sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin farklı olması,

ayrıca dosyalar arasında da fiili ve hukuki bağlantı bulunmaması da göz önüne alınarak birleştirme önerisine muvafakat verilmemiştir."