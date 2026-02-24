Rapora göre günlük bazda yabancı oranı en fazla artan hisseler şunlar oldu:

AKFIS: +5.6 baz puan

MEGMT: +2.52 baz puan

ZERGY: +2.05 baz puan

Aynı dönemde yabancı oranı en fazla azalan hisseler ise şöyle sıralandı:

NETCD: -6.23 baz puan

DOFRB: -3.6 baz puan

ARFYE: -3.55 baz puan

YABANCI İLGİSİ 10 GÜNDÜR ARTAN HİSSELER

Son günlerde yabancı yatırımcı oranı istikrarlı şekilde yükselen hisseler de dikkat çekti. Buna göre;

AEFES: 10 gündür artış

AFYON: 10 gündür artış

ASUZU: 10 gündür artış

BORSK: 10 gündür artış

EGSER: 10 gündür artış

Söz konusu hisselerde yabancı payının kesintisiz yükselmesi, yatırımcıların orta vadeli pozisyonlanmasına işaret ediyor.

YABANCI ÇIKIŞI SÜREN HİSSELER

Öte yandan yabancı oranında düşüş eğilimi devam eden hisseler de raporda yer aldı. Buna göre;

LOGO: 10 gündür düşüş

SAHOL: 10 gündür düşüş

MRSHL: 8 gündür düşüş

OFSYM: 8 gündür düşüş

BIMAS: 7 gündür düşüş

Bu hisselerde yabancı yatırımcı payındaki gerilemenin devam etmesi dikkat çekti.

Borsada toplam yabancı payı geriledi

Rapora göre Borsa İstanbul genelinde yabancı payı günlük bazda 0.2 puanlık düşüşle yüzde 36.58 seviyesine geriledi. Yabancı yatırımcıların toplam payındaki sınırlı gerilemeye rağmen, hisse bazlı hareketlilik dikkat çekiyor.