Haftanın ikinci işlem günü olan 24 Şubat Salı için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., “Günlük Yabancı Oranları” raporunu yayımladı. Raporda günlük bazda yabancı payı artan ve azalan hisselerin yanı sıra, son günlerde yabancı oranı kesintisiz artan ve düşen şirketler de paylaşıldı.
Rapora göre günlük bazda yabancı oranı en fazla artan hisseler şunlar oldu:
AKFIS: +5.6 baz puan
MEGMT: +2.52 baz puan
ZERGY: +2.05 baz puan
Aynı dönemde yabancı oranı en fazla azalan hisseler ise şöyle sıralandı:
NETCD: -6.23 baz puan
DOFRB: -3.6 baz puan
ARFYE: -3.55 baz puan
YABANCI İLGİSİ 10 GÜNDÜR ARTAN HİSSELER
Son günlerde yabancı yatırımcı oranı istikrarlı şekilde yükselen hisseler de dikkat çekti. Buna göre;
AEFES: 10 gündür artış
AFYON: 10 gündür artış
ASUZU: 10 gündür artış
BORSK: 10 gündür artış
EGSER: 10 gündür artış
Söz konusu hisselerde yabancı payının kesintisiz yükselmesi, yatırımcıların orta vadeli pozisyonlanmasına işaret ediyor.
YABANCI ÇIKIŞI SÜREN HİSSELER
Öte yandan yabancı oranında düşüş eğilimi devam eden hisseler de raporda yer aldı. Buna göre;
LOGO: 10 gündür düşüş
SAHOL: 10 gündür düşüş
MRSHL: 8 gündür düşüş
OFSYM: 8 gündür düşüş
BIMAS: 7 gündür düşüş
Bu hisselerde yabancı yatırımcı payındaki gerilemenin devam etmesi dikkat çekti.
Borsada toplam yabancı payı geriledi
Rapora göre Borsa İstanbul genelinde yabancı payı günlük bazda 0.2 puanlık düşüşle yüzde 36.58 seviyesine geriledi. Yabancı yatırımcıların toplam payındaki sınırlı gerilemeye rağmen, hisse bazlı hareketlilik dikkat çekiyor.