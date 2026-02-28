Sabah saatlerinde gelen açıklamaların ardından LIDER kripto para birimi Bitcoin, güvenli liman arayışındaki yatırımcının satış baskısıyla karşılaştı.

TSI 09.10 itibarıyla 65 bin 552 dolar seviyelerinde bulunan BTC, saldırı haberlerinin netleşmesiyle birlikte TSI 09.30’da 63 bin 786,95 dolara kadar geriledi. Yazım sırasında yüzde 5,79’luk bir değer kaybıyla 63 bin 824 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Bu düşüşle birlikte BTC’deki haftalık kayıp yüzde 6’yı, aylık kayıp ise yüzde 28’i aşmış durumda.

ETH'de KAYIP YÜZDE 8'İ GEÇTİ

Piyasanın ikinci büyük varlığı olan Ethereum, jeopolitik şoktan Bitcoin’e oranla daha sert etkilendi.

TSI 09.05’te 1916,56 dolar olan ETH fiyatı, sadece 30 dakika içerisinde (TSI 09.35) 857,74 dolara çakıldı. Ethereum tarafındaki anlık kayıp yüzde 8’i geçerken, aylık bazdaki erime yüzde 38 gibi kritik bir seviyeye ulaştı.

Bölgeden gelecek yeni haber akışları ve olası misilleme açıklamaları, hafta sonu sığ olan kripto para piyasasında volatiliteyi (oynaklığı) artırmaya devam edebilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.