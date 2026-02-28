Tether yetkilileri, dondurulan devasa tutarın 3,5 milyar dolarlık kısmının 2023 yılından bu yana bloke edildiğini açıkladı. Şirket, dünya genelindeki kolluk kuvvetleriyle iş birliği içerisinde hareket ederek, şüpheli görülen kullanıcı cüzdanlarındaki USDT’leri uzaktan dondurma yetkisini kullanıyor.

"PİG-BUTCHERİNG" DOLANDIRICILIĞINA AĞIR DARBE

Bu hafta ABD Adalet Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen bir operasyon sonucunda yaklaşık 61 milyon dolarlık USDT daha bloke edildi. Bu varlıkların, dolandırıcıların kurbanlarıyla sahte duygusal bağ kurarak onları kandırdığı ve "pig-butchering" (domuz kasaplığı) olarak adlandırılan yöntemle bağlantılı olduğu belirtildi.

TERÖR VE İNSAN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI MÜCADELE

Tether’ın müdahale alanı sadece dolandırıcılıkla sınırlı kalmıyor:

Şirket daha önce insan kaçakçılığı, terör ve savaş finansmanı ile ilişkili çok sayıda cüzdanı engellediğini bildirdi.

Yaptırım listesinde bulunan Rus kripto borsası Garantex'e ait fonlar da dondurulan varlıklar arasında yer aldı.

FATF’TAN SIKI DENETİM ÇAĞRISI

Uluslararası otoriteler kripto piyasalarındaki yasa dışı para trafiği konusunda alarmda. Küresel Mali Eylem Görev Gücü (FATF), tüm ülkeleri kripto piyasalarında daha sıkı denetimler uygulamaya çağırıyor. Blok zinciri verilerine göre, kara para aklayıcıların geçtiğimiz yıl en az 82 milyar dolarlık kripto varlık kullandığı tahmin ediliyor. Stablecoin’lerin işlem hacmindeki hakimiyeti, bu varlıkların suç şebekeleri tarafından daha fazla HEDEF alınmasına neden oluyor.