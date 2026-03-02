ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında İran’a yönelik İsrail ile birlikte yürütülen operasyona ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Hegseth, operasyonun kapsamına, İran'ın nükleer programına ve Washington yönetiminin tutumuna ilişkin sert mesajlar verdi.

"BU SÖZDE BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL"

Hegseth,"Rejim bir zamanlar ABD-İsrail'e ölüm sloganları atan bu rejim ABD-İsrail elinden ölümü gördü. Bu sözde bir rejim değişikliği değil. Bugün çaresizlik içindeki düşmanın maskesi düştü. İran'ın silahları ayrım yapmadan sivil hedefleri vurmaya devam ediyor. Bunlar terörist taktikler. Bunlar korkakça bu taktiği kullandı." dedi.

İran liderliğinin ülkeye herhangi bir kazanım sağlamadığını öne süren Hegseth, "İran liderliği hiçbir şey inşa etmedi. Sadece silahlar ve nükleer tesisler. Barışçıl tesisler yer altına saklanmaz." diye konuştu.

"NÜKLEER PROGRAMLARINI YERLE BİR ETTİK"

Hegseth, "Nükleer programlarını yerle bir ettik. Anlaşma yapalım dedik ama kibirli şekilde reddettiler. Sizi durdururuz dedik. Defalarca barışın yolunu denedik. Tekrar ve tekrar içten çabalarla barış için uğraştılar. Ama Tahran müzakerelere yanaşmadı, bizi oyaladı. Bir yandan da füze ve nükleer stoklarını güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

"İRAN'DA REJİM DEĞİŞTİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumuna da değinen Hegseth, "Başkan Trump bu oyunları oynamıyor. Artık Trump her zaman ABD ve Amerikalılara önem verir. Askerlerimizi korumak için tereddüt etmez." dedi.

ABD'nin artık savunmada olmadığını vurgulayan Hegseth, "Artık savunma pozisyonunda değiliz, savaşçıyız. Umarız İran halkı bu inanılmaz fırsatı değerlendirir. Başkan Trump, bu konuda çok netti şimdi zaman, sizin zamanınız dedi. İran güvenlik güçlerine şunu söylemek istiyorum, akıllıca ve doğru karar verin. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Her geçen gün kapasitemiz artarken İran'ın kapasitesi azalıyor. Bu bir rejim değişikliği savaşı değil ama İran'da rejim değişti." açıklamasında bulundu.