Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi 2025 yılında yüzde 3,6 oranında büyüyerek Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde 3,3’lük yıllık hedefin üzerinde güçlü bir performans göstermiştir. GSYH 2025 yılı dördüncü çeyreğinde, yüzde 3,4 oranında artarak, ekonomimiz 22 çeyrektir (5,5 yıl) kesintisiz büyümeye devam etmiştir. Böylece milli gelirimiz 2025 yılında 1,6 trilyon dolara (tam olarak 1 trilyon 596 milyar dolar) yükselerek, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Kişi başına düşen milli gelir 2025 yılında 18 bin 40 dolara yükselmiş, tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. Cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 1,6 ile tarihsel ortalamanın altında dengeli seyrini korumuştur" dedi.

'POTANSİYEL BÜYÜME ORANINI YUKARI TAŞIYACAĞIZ'

Yatırım harcamalarının da 2025 yılında yüzde 7 artarak, büyümeye 1,8 puan katkı verdiğini bildiren Bolat, "Böylece yatırımlar büyümeyi desteklemeyi 5 çeyrek üst üste kesintisiz sürdürmüştür. 2025 yılı genelinde, katma değer artışı sanayi sektöründe yüzde 2,9 ve hizmetler sektörü toplamında yüzde 3,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, hizmetler büyümeye en fazla katkı veren sektör olurken, inşaat sektöründe büyüme yıllık yüzde 10,8 ile öne çıkmıştır. Tarım sektöründe katma değer önce don felaketi ve sonra aşırı kuraklık etkisiyle yüzde 8,8 oranında azalmıştır. Üretimde verimlilik odaklı dönüşüm ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal reformlarla birlikte Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme oranını yukarı taşıyacağız" dedi.