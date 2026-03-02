Dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın İran tarafından kapatılmasıyla birlikte "arz güvenliği" endişesi zirve yaptı. Bu stratejik hamlenin ardından petrol fiyatları haftaya sert bir yükselişle giriş yaptı. Yazım sırasında Brent petrol, yüzde 5,92’lik dev bir artışla 77,42 dolar seviyesinden işlem görüyor.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Piyasalardaki panik dalgasıyla birlikte Brent petrol, Türkiye saatiyle (TSI) 03.55 sularında 78,5 dolara kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve tarihi bir rekor kırdı.

