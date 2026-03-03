Tunç Şatıroğlu, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele politikasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Akaryakıt üzerindeki yüksek vergi yüküne dikkat çeken Şatıroğlu, petrol fiyatlarındaki küresel artışın zam için gerekçe gösterilmesini “kolaycılık” olarak nitelendirdi.

“ÖTV Azaltılabilir, Zam Şart Değil”

Şatıroğlu’na göre ekonomi yönetimi gerçekten enflasyonla mücadelede samimiyse, akaryakıtta ÖTV indirimi yaparak pompa fiyatlarını sabit tutabilir. Mevcut vergi yükünün zaten yüksek olduğunu belirten Şatıroğlu, gelir kaybının ise kamuda tasarrufla telafi edilebileceğini savundu.

“Bütün fedakârlık halktan beklenmemeli” diyen Şatıroğlu, petrol fiyatlarının savaş nedeniyle arttığı argümanının tek başına zam için yeterli olmadığını ifade etti.

“Enflasyon Tercihtir” Çıkışı

Şatıroğlu, bir ülkede yıllarca yüksek enflasyon yaşanmasının dış şoklardan çok ekonomi politikalarının sonucu olduğunu dile getirdi. “Diğer her şey bahanedir” ifadesini kullanan Şatıroğlu, yüksek enflasyonun halkı fakirleştiren bir politika tercihi olduğunu savundu.

Savaş yaşayan ülkelerde dahi Türkiye seviyesinde enflasyon görülmediğini belirten Şatıroğlu, “Adamlarda savaş var, bizde Orta Vadeli Program (OVP)” sözleriyle dikkat çekti.

Tartışma Büyüyor

Ekonomi çevrelerinde ise akaryakıt fiyatlarının hem küresel petrol fiyatlarına hem de döviz kuruna bağlı olduğu; ÖTV indiriminin bütçe açığını artırabileceği yönünde görüşler dile getiriliyor. Kamuda tasarruf çağrıları uzun süredir gündemde olsa da uygulamanın kapsamı ve etkisi tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Şatıroğlu’nun çıkışı, enflasyonla mücadelede vergi politikalarının rolü ve bütçe disiplini konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.