ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), 4 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bir kamu kurumuna yönelik bilişim malzemesi satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

7,29 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 7,29 milyon dolar tutarında bilişim malzemesi satışı gerçekleştirildi. Söz konusu satışın bir kamu kurumuna yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, gerçekleştirilen satışın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan İntron devralma işlemi kapsamında devrolunan sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.