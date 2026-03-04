Borsa İstanbul'da işlem gören teknoloji şirketlerinden ARD Grup Bilişim, yeni bir satış anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, bir kamu kurumuna milyon dolarlık bilişim malzemesi satışı gerçekleştirildiği açıklandı.

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), 4 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bir kamu kurumuna yönelik bilişim malzemesi satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

7,29 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 7,29 milyon dolar tutarında bilişim malzemesi satışı gerçekleştirildi. Söz konusu satışın bir kamu kurumuna yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, gerçekleştirilen satışın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan İntron devralma işlemi kapsamında devrolunan sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.

