Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Birleşim Mühendislik ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik San. ve Tic. A.Ş., Samsun Dünya Göz Hastanesi projesi kapsamında düzenlenen ihaleyi kazandı.

SAMSUN DÜNYA GÖZ HASTANESİ PROJESİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Şirketin 26 Şubat 2026 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, söz konusu proje için teklif verildiği ve ihalenin şirket lehine sonuçlandığının işveren tarafından bildirildiği belirtilmişti.

Son gelişmeyle birlikte 4 Mart 2026 tarihinde Birleşim Mühendislik, Erde Mühendislik ve Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında nihai sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞME BEDELİ 216 MİLYON TL

Yapılan açıklamada, imzalanan sözleşmenin detayları da paylaşıldı.

Buna göre;

-Birleşim Mühendislik payı: 91 milyon TL (KDV hariç)

-Erde Mühendislik payı: 89 milyon TL (KDV hariç)

Toplam sözleşme büyüklüğünün ise 216 milyon TL (KDV dahil) olduğu bildirildi.

PROJENİN 9 AYDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Şirket açıklamasında, söz konusu projenin mekanik ve elektrik tesisat işlerini kapsadığı ifade edildi.

Ayrıca çalışmaların 9 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.