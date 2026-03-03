Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı boyunca sürecek kampanya kapsamında, Akbank Mobil üzerinden ilk kez Akbanklı olanlar, Zorlu PSM etkinlikleri için "Her Salı Şanslı Bilet" kazanma fırsatı yakalıyor.

Söz konusu işbirliğiyle dijital müşteri kazanımını yalnızca finansal bir süreç olmaktan çıkararak yaşam tarzı odaklı bir deneyime dönüştürmeyi hedefleyen banka, kültür-sanatın erişilebilirliğine de katkı sağlıyor.

Kampanya kapsamında, "2026ZORLU" davet koduyla Akbank Mobil üzerinden müşteri olan kullanıcılar, her salı günü uygulamada yayımlanacak indirim kodlarını alarak Zorlu PSM'de diledikleri etkinlikte kullanabiliyor. Her hafta sınırlı sayıda sunulan kampanya hak sahipleri, uygulama üzerinden ve kişiye özel bildirimlerle açıklanıyor.