Ekonomist İnan Mutlu, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'deki kira artışları ve barınma sorununa ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Mutlu, konut piyasasındaki yükselişin genel enflasyonun çok üzerinde seyrettiğini vurguladı.
Ekonomist İnan Mutlu, Türkiye’deki barınma sorununun ulaştığı boyutları "sosyal kriz" olarak nitelendirdi. Paylaşımında kira artışlarının enflasyonu geride bıraktığına değinen Mutlu, şu ifadeleri kullandı:
“Kira artışları, enflasyonu bile ezdi geçti. Türkiye’de barınma uzun süredir bir fiyat sorunu değil, sosyal krizdir. Eylül 2021'den beri, ortalama fiyatlar 6,6 katına çıkarken, kiralar 11,5 katına çıktı.”
Kira artışları, enflasyonu bile ezdi geçti.— inan mutlu (@inanmutlu1) March 7, 2026
