Ekonomist İnan Mutlu, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'deki kira artışları ve barınma sorununa ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Mutlu, konut piyasasındaki yükselişin genel enflasyonun çok üzerinde seyrettiğini vurguladı.

Ekonomist İnan Mutlu, Türkiye’deki barınma sorununun ulaştığı boyutları "sosyal kriz" olarak nitelendirdi. Paylaşımında kira artışlarının enflasyonu geride bıraktığına değinen Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kira artışları, enflasyonu bile ezdi geçti. Türkiye’de barınma uzun süredir bir fiyat sorunu değil, sosyal krizdir. Eylül 2021'den beri, ortalama fiyatlar 6,6 katına çıkarken, kiralar 11,5 katına çıktı.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERYatırımcının gözü 2025/12 bilançolarında! Bu hafta hangi şirketler bilançolarını açıklayacak?Yatırımcının gözü 2025/12 bilançolarında! Bu hafta hangi şirketler bilançolarını açıklayacak?
PARTNERTrump: Gelişmiş silah üretimini dört katına çıkaracağızTrump: Gelişmiş silah üretimini dört katına çıkaracağız