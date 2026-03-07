Ekonomist İnan Mutlu, Türkiye’deki barınma sorununun ulaştığı boyutları "sosyal kriz" olarak nitelendirdi. Paylaşımında kira artışlarının enflasyonu geride bıraktığına değinen Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kira artışları, enflasyonu bile ezdi geçti. Türkiye’de barınma uzun süredir bir fiyat sorunu değil, sosyal krizdir. Eylül 2021'den beri, ortalama fiyatlar 6,6 katına çıkarken, kiralar 11,5 katına çıktı.”