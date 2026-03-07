Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, yılın ikinci toplantısını 12 Mart Perşembe günü saat 14:00’te gerçekleştirecek. Ocak ayında yapılan ilk toplantıda politika faizi %38'den %37'ye indirilmişti. Mart ayı toplantısında ise kurulun nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
TCMB tarafından düzenlenen ve 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan PPK Beklenti Anketi'ne göre piyasa, faizlerde bir değişim beklemiyor.
Sabit Tutma Tahmini: Ankete katılan 38 ekonomistten 37'si, politika faizinin %37 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde görüş bildirdi.
İndirim Beklentisi: Sadece 1 ekonomist, faizlerde 50 baz puanlık bir indirim yapılabileceği tahmininde bulundu.
Medyan Beklenti: Karar beklentilerinin medyanı, %37 ile faizin sabit tutulacağı yönünde oluştu.
YIL SONU TAHMİNİ %30 SEVİYESİNDE
Piyasa uzmanları sadece Mart ayı için değil, 2026 yılı sonu için de öngörülerini paylaştı. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı %30 olarak kayıtlara geçti.
