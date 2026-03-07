TCMB tarafından düzenlenen ve 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan PPK Beklenti Anketi'ne göre piyasa, faizlerde bir değişim beklemiyor.

Sabit Tutma Tahmini: Ankete katılan 38 ekonomistten 37'si, politika faizinin %37 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde görüş bildirdi.

İndirim Beklentisi: Sadece 1 ekonomist, faizlerde 50 baz puanlık bir indirim yapılabileceği tahmininde bulundu.

Medyan Beklenti: Karar beklentilerinin medyanı, %37 ile faizin sabit tutulacağı yönünde oluştu.

YIL SONU TAHMİNİ %30 SEVİYESİNDE

Piyasa uzmanları sadece Mart ayı için değil, 2026 yılı sonu için de öngörülerini paylaştı. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı %30 olarak kayıtlara geçti.

