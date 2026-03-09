Günlük bazda yabancı payını en çok artıran hisse, 2,71 bps yükselişle BESTE oldu. Onu yakından takip eden hisseler ise şunlar:

• ARFYE: 2,54 bps

• NTGAZ: 2,4 bps

Öte yandan, CATES (-2,43 bps), ZERGY (-2,31 bps) ve KIMMR (-2,08 bps) günlük bazda yabancı payının en çok azaldığı kağıtlar olarak kayıtlara geçti.

İSTİKRAR ABİDELERİ: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTIŞ

Raporun en çarpıcı kısmı, yabancı yatırımcının "sadık" kaldığı hisseler oldu.

Özellikle GMTAS ve GRTHO, tam 10 gündür aralıksız artan yabancı oranıyla yatırımcısına güven tazeledi.

Yabancı payı sürekli artan diğer öne çıkan hisseler:

• KGYO & TBORG: 8 gün

• VKFYO: 7 gün

DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞLAR: SATIŞ BASKISI SÜREN HİSSELER

Yabancı payındaki istikrarlı düşüş trendi ise 5 farklı hissede 10 günlük periyoda ulaştı. AKGRT, BUCIM, DNISI, EGEEN ve EKSUN hisselerinde yabancı oranları 10 gündür üst üste gerilemeye devam ediyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 268.25 7.077.569.494,75 % 3.97 12:33 THYAO 273.25 6.355.065.476,25 % -1.26 12:33 ASELS 330.5 5.184.281.206,75 % -0.9 12:33 ISCTR 13.56 3.746.032.216,56 % -4.64 12:33 AKBNK 70.55 3.440.699.187,60 % -4.73 12:33 Tüm Hisseler

