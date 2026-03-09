Savaş fiyatlaması yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’daki hareketlerini sınırlasa da kimi hisselerdeki düşüşler alım fırsatı olarak görüldü. Borsa İstanbul’un toplam yabancı payı günlük bazda -0,15 puanlık sınırlı bir çekilmeyle yüzde 36,07 seviyesine gerilerken, bazı hisselerdeki istikrarlı yabancı ilgisi dikkat çekti.
Günlük bazda yabancı payını en çok artıran hisse, 2,71 bps yükselişle BESTE oldu. Onu yakından takip eden hisseler ise şunlar:
• ARFYE: 2,54 bps
• NTGAZ: 2,4 bps
Öte yandan, CATES (-2,43 bps), ZERGY (-2,31 bps) ve KIMMR (-2,08 bps) günlük bazda yabancı payının en çok azaldığı kağıtlar olarak kayıtlara geçti.
İSTİKRAR ABİDELERİ: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTIŞ
Raporun en çarpıcı kısmı, yabancı yatırımcının "sadık" kaldığı hisseler oldu.
Özellikle GMTAS ve GRTHO, tam 10 gündür aralıksız artan yabancı oranıyla yatırımcısına güven tazeledi.
Yabancı payı sürekli artan diğer öne çıkan hisseler:
• KGYO & TBORG: 8 gün
• VKFYO: 7 gün
DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞLAR: SATIŞ BASKISI SÜREN HİSSELER
Yabancı payındaki istikrarlı düşüş trendi ise 5 farklı hissede 10 günlük periyoda ulaştı. AKGRT, BUCIM, DNISI, EGEEN ve EKSUN hisselerinde yabancı oranları 10 gündür üst üste gerilemeye devam ediyor.
Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.