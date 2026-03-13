Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 24,11'den 25,38'e yükseldi.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,89 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,18'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 24,11'den 25,38'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,10'dan 22,17'ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,11'den 17,30'a çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,0933'ten 50,9685'e inerken 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 52,3945'ten 52,6965'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 26,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 31,6 milyar dolara, gelecek yıl için de 29,9 milyar dolardan 32,3 milyar dolara çıktı.

CARİ YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,8'E GERİLEDİ

Ankette cari yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,9'dan 3,8'e inerken gelecek yıl için yüzde 4,3 olarak korundu.

Martta TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 37, ikinci toplantı beklentisi yüzde 36,41 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,31 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 28,48'e çıktı.