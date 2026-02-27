Güne başlarken, yurt içinde yatırımcıların odağı açıklanacak olan Ocak ayı işsizlik verisi ile ekonomik güven endeksine çevrilmiş durumda; BİST 100 endeksinin ise küresel piyasalardaki seyre paralel olarak güne yatay bir başlangıç yapması bekleniyor. Küresel veri takviminde ise Avrupa tarafında Almanya’nın öncü Şubat ayı yıllık TÜFE verisi, ABD tarafında ise Ocak ayı aylık ÜFE verisi piyasalarda volatiliteyi artırabilecek en önemli başlıklar olarak öne çıkıyor.
Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.
ŞİRKET HABERLERİ
Gentaş Kimya ’nın 124.845.000 adet payının pay başına 11,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
ALVES - Deniz Karamercan ve Hikmet Alabıcak tarafından toplam 297.142.860 adet payın, 3,90 TL fiyattan 02.03.2026’da TAS’ta 4 alıcıya satılacağı açıklandı.
ALVES – Hikmet Alabıcak tarafından 100.000.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuru yaptığını açıkladı.
AKBNK – 75 milyar TL’ye kadar VDMK ihracı için başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı.
ARDYZ - Şirketin, devraldığı sözleşme kapsamında bir kamu kurumuna donanım ürünleri temini işi için 22,93 milyon dolar tutarında fatura düzenlediği açıklandı.
BARMA – Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar tarafından toplam 10.000.000.000 adet payın borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla MKK’ya başvuru yaptığını açıkladı.
BRSAN - Şirket, 2026 ilişkin beklentileri kapsamında 1,15-1,25 milyon ton satış hacmi, %8-%10 arası FAVÖK marjı ve 2,1-2,3 milyar dolar gelir beklediğini duyurdu.
BRSLM - Şirketin ve bağlı ortaklığının, Samsun Dünya Göz Hastanesi projesinin mekanik ve elektrik tesisat işleri ihalesini kazandığı ve sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı.
CCOLA – 180 gün vadeli 3 milyar TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.
DURKN - Kayıtlı sermaye tavanının 175.000.000’den 2.500.000.000’e çıkarmak için yaptığı başvuru ticaret bakanlığı tarafından onaylandı.
DOFRB - Şirketin, Nevşehir Avanos’ta kurulacak konaklama tesisiyle entegre eğlence merkezi için 1.843,67 m² arsa alımını 23,46 milyon TL bedelle tamamladığı açıklandı.
DSTKF – Tera tarafından 1.200.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuru yaptığını açıkladı.
EKGYO - Şirketin, İstanbul Tuzla Aydınlı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nin yer teslimini 17.02.2026’da Dağ Mühendislik’e yaptığı açıklandı.
FORTE- Şirketin, 3,17 milyon dolar bedelli sözleşme imzaladığı açıklandı.
FONET - Şirketin, Kamerun Sağlık Bakanlığı’na bağlı 6 hastanede anahtar teslim hastane bilgi yönetim sistemi kurulumu için 2,1 milyon dolar bedelli, 24 ay süreli sözleşme imzaladığı açıklandı.
GENKM - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 2 – 3 Mart tarihlerinde toplanacak.
GLBMD - Şirketin, kayıtlı sermaye tavanını 2,5 milyar TL’ye çıkarmak için esas sözleşme değişikliği için SPK ve Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapma kararı aldığı açıklandı.
GLVCY - Şirket, 8 bireysel portföyün satışa çıkarıldığı, 946 milyon büyüklüğündeki ihaleyi en yüksek teklifi vererek kazandığını açıklandı.
LIDFA - Şirket, kayıtlı sermaye tavanının 1,25 milyar TL’den 5 milyar TL’ye çıkarılmasına yönelik esas sözleşme değişikliğine SPK’dan onay aldığını açıkladı.
LXGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 2 – 3 – 4 Mart tarihlerinde toplanacak.
MACKO – Matchzone tarafından 35,14 – 36,04 TL fiyat aralığından 135.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,04’e yükseldi.
MCARD – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 2 – 3 – 4 Mart tarihlerinde toplanacak.
MEPET - Şirket unvanının MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.’den Break Mola Yatırımlar A.Ş.’ye değiştirilmesine ve Borsa İstanbul’daki işlem kodunun MEPET’ten MOLA’ya çevrilmesi için başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı.
ORGE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 111.150 adet pay 69,95, – 71,20 TL fiyat aralığından geri alındı.
PETUN – 169 gün vadeli 70 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.
SASA – HSBC tarafından 7.887.324 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.
SISE - Şirket, 117.019 metrekare büyüklüğündeki taşınmazlarını 171,5 milyon dolar bedelle satıldığını açıkladı.
SVGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 26 – 27 Şubat – 2 Mart tarihlerinde toplanacak.
TATEN - TEİAŞ’a karşı açılan 2021 RES katkı payı davasında istinaf mahkemesinin 37,84 milyon TL’nin faiziyle birlikte iadesine karar verdiği, kararın henüz kesinleşmediği açıklandı.
VAKBN -98 gün vadeli 227 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.
UCAYM - Şirket, 10,5 milyon dolar bedelli sözleşme imzaladığı açıklandı.
YAPRK – VBTS kapsamında şirket paylarına 26.03.2026 seans sonuna kadar kredili işlem yasağı getirildi.
YKBNK - 3 Mart 2026 tarihinde yurtdışında 50 milyon dolar tutarında mavi tahvil ihraç edileceği ve ihraç için gerekli SPK izninin alındığı açıklandı.
ZGYO - Şirket tarafından Vakıflar Bölge Müdürlüğü aleyhine açılmış davanın reddine karar verildiği açıklandı.
ZOREN - 126 gün vadeli 267,99 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.
ZOREN – 394 gün vadeli 38,4 milyon TL tutarında özel sektör tahvili ihraç edildi.
PAY ALIM-SATIM HABERLERİ
ADGYO – Cem Okullu tarafından 51,45 TL fiyattan 16.375.303 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %14,77’ye geriledi.
ADGYO – Cengiz Okullu tarafından 55,05 TL fiyattan 7.750.434 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,58’e geriledi.
ARZUM – Merrill Lynch International tarafından 6,215,863 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,20’ye geriledi.
ATATR – Tan Turizm Havayolu tarafından 522.845.890 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %65,12’ye yükseldi
ATATR – Ata Turizm Taş İmacılık tarafından 522.845.890 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfıra geriledi.
ATATR – Pardüs Portföy tarafından 47.181.471 adet alış ve 3.150.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,5’e yükseldi.
ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 444.990 adet pay 27,06 – 27,26 TL fiyat aralığından geri alındı .
LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.500 adet pay 16,68 – 16,75 TL fiyat aralığından geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
YAPRK – Şirket sermayesi bugün 14,2 milyon TL’den %2000 oranında bedelsiz olarak 284 milyon TL artışla 298,2 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 14,71 TL’ye denk gelmekte.