Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Gentaş Kimya ’nın 124.845.000 adet payının pay başına 11,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

ALVES - Deniz Karamercan ve Hikmet Alabıcak tarafından toplam 297.142.860 adet payın, 3,90 TL fiyattan 02.03.2026’da TAS’ta 4 alıcıya satılacağı açıklandı.

ALVES – Hikmet Alabıcak tarafından 100.000.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuru yaptığını açıkladı.

AKBNK – 75 milyar TL’ye kadar VDMK ihracı için başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı.

ARDYZ - Şirketin, devraldığı sözleşme kapsamında bir kamu kurumuna donanım ürünleri temini işi için 22,93 milyon dolar tutarında fatura düzenlediği açıklandı.

BARMA – Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar tarafından toplam 10.000.000.000 adet payın borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla MKK’ya başvuru yaptığını açıkladı.

BRSAN - Şirket, 2026 ilişkin beklentileri kapsamında 1,15-1,25 milyon ton satış hacmi, %8-%10 arası FAVÖK marjı ve 2,1-2,3 milyar dolar gelir beklediğini duyurdu.

BRSLM - Şirketin ve bağlı ortaklığının, Samsun Dünya Göz Hastanesi projesinin mekanik ve elektrik tesisat işleri ihalesini kazandığı ve sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı.

CCOLA – 180 gün vadeli 3 milyar TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

DURKN - Kayıtlı sermaye tavanının 175.000.000’den 2.500.000.000’e çıkarmak için yaptığı başvuru ticaret bakanlığı tarafından onaylandı.

DOFRB - Şirketin, Nevşehir Avanos’ta kurulacak konaklama tesisiyle entegre eğlence merkezi için 1.843,67 m² arsa alımını 23,46 milyon TL bedelle tamamladığı açıklandı.

DSTKF – Tera tarafından 1.200.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuru yaptığını açıkladı.

EKGYO - Şirketin, İstanbul Tuzla Aydınlı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nin yer teslimini 17.02.2026’da Dağ Mühendislik’e yaptığı açıklandı.

FORTE- Şirketin, 3,17 milyon dolar bedelli sözleşme imzaladığı açıklandı.

FONET - Şirketin, Kamerun Sağlık Bakanlığı’na bağlı 6 hastanede anahtar teslim hastane bilgi yönetim sistemi kurulumu için 2,1 milyon dolar bedelli, 24 ay süreli sözleşme imzaladığı açıklandı.

GENKM - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 2 – 3 Mart tarihlerinde toplanacak.

GLBMD - Şirketin, kayıtlı sermaye tavanını 2,5 milyar TL’ye çıkarmak için esas sözleşme değişikliği için SPK ve Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapma kararı aldığı açıklandı.

GLVCY - Şirket, 8 bireysel portföyün satışa çıkarıldığı, 946 milyon büyüklüğündeki ihaleyi en yüksek teklifi vererek kazandığını açıklandı.

LIDFA - Şirket, kayıtlı sermaye tavanının 1,25 milyar TL’den 5 milyar TL’ye çıkarılmasına yönelik esas sözleşme değişikliğine SPK’dan onay aldığını açıkladı.

LXGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 2 – 3 – 4 Mart tarihlerinde toplanacak.

MACKO – Matchzone tarafından 35,14 – 36,04 TL fiyat aralığından 135.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,04’e yükseldi.

MCARD – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 2 – 3 – 4 Mart tarihlerinde toplanacak.

MEPET - Şirket unvanının MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.’den Break Mola Yatırımlar A.Ş.’ye değiştirilmesine ve Borsa İstanbul’daki işlem kodunun MEPET’ten MOLA’ya çevrilmesi için başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı.

ORGE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 111.150 adet pay 69,95, – 71,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

PETUN – 169 gün vadeli 70 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

SASA – HSBC tarafından 7.887.324 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.

SISE - Şirket, 117.019 metrekare büyüklüğündeki taşınmazlarını 171,5 milyon dolar bedelle satıldığını açıkladı.

SVGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 26 – 27 Şubat – 2 Mart tarihlerinde toplanacak.

TATEN - TEİAŞ’a karşı açılan 2021 RES katkı payı davasında istinaf mahkemesinin 37,84 milyon TL’nin faiziyle birlikte iadesine karar verdiği, kararın henüz kesinleşmediği açıklandı.

VAKBN -98 gün vadeli 227 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

UCAYM - Şirket, 10,5 milyon dolar bedelli sözleşme imzaladığı açıklandı.

YAPRK – VBTS kapsamında şirket paylarına 26.03.2026 seans sonuna kadar kredili işlem yasağı getirildi.

YKBNK - 3 Mart 2026 tarihinde yurtdışında 50 milyon dolar tutarında mavi tahvil ihraç edileceği ve ihraç için gerekli SPK izninin alındığı açıklandı.

ZGYO - Şirket tarafından Vakıflar Bölge Müdürlüğü aleyhine açılmış davanın reddine karar verildiği açıklandı.

ZOREN - 126 gün vadeli 267,99 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

ZOREN – 394 gün vadeli 38,4 milyon TL tutarında özel sektör tahvili ihraç edildi.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

ADGYO – Cem Okullu tarafından 51,45 TL fiyattan 16.375.303 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %14,77’ye geriledi.

ADGYO – Cengiz Okullu tarafından 55,05 TL fiyattan 7.750.434 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,58’e geriledi.

ARZUM – Merrill Lynch International tarafından 6,215,863 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,20’ye geriledi.

ATATR – Tan Turizm Havayolu tarafından 522.845.890 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %65,12’ye yükseldi

ATATR – Ata Turizm Taş İmacılık tarafından 522.845.890 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfıra geriledi.

ATATR – Pardüs Portföy tarafından 47.181.471 adet alış ve 3.150.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,5’e yükseldi.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 444.990 adet pay 27,06 – 27,26 TL fiyat aralığından geri alındı .

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.500 adet pay 16,68 – 16,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

YAPRK – Şirket sermayesi bugün 14,2 milyon TL’den %2000 oranında bedelsiz olarak 284 milyon TL artışla 298,2 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 14,71 TL’ye denk gelmekte.