KAP’ta yer alan açıklamaya göre, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan net dönem zararı 21.488.870 TL olarak gerçekleşti. Finansal tablolarda net dönem zararı oluşması sebebiyle, şirketin temettü dağıtamayacağına ilişkin hazırlanan karar teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulacağı ifade edildi.

Şirketten yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"31.12.2025 tarihi itibariyle Enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan net dönem zararı 21.488.870 TL'dir. 31.12.2025 tarihli finansal tablolarında net dönem zararı oluşması nedeniyle temettü dağıtamayacağına ilişkin karar teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır."

