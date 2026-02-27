Şirket tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Amerika merkezli bir firma ile Kamerun Sağlık Bakanlığı'na bağlı 6 adet hastaneyi kapsayan kapsamlı bir sözleşme imzalandı.

Proje İçeriği: Anahtar teslim Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HIS) kurulumu, devreye alınması, eğitim ve destek hizmetleri.

Sözleşme Bedeli: 2.100.000 USD.

Süresi: 24 ay.

HİSSELER TAVAN SEVİYESİNE KİLİTLENDİ

Sözleşme haberinin ardından dün 3,47 TL’den kapanış yapan FONET, bugün güne 3,38 TL seviyesinden başladı. TSI 12.00 itibarıyla hızla yükselişe geçen paylar, 12.15 sularında yüzde 9,85 artış kaydederek 3,68 TL ile tavan fiyata ulaştı.

BANK OF AMERİCA ALIMLARDA LİDER

TSI 14.25 itibarıyla net alıcı tablosuna bakıldığında, dev yatırım bankası Bank of America (BofA) alımlarda başı çekti. Aracı kurum dağılımına göre ilk beş sıradaki kurumlar şu şekilde şekillendi:

Bank of America: 9.151.385 net lot (%42,713 dağılım) ile listenin zirvesinde yer aldı.

Deniz Yatırım: 6.887.680 net lot (%32,147 dağılım) alım gerçekleştirdi.

Şeker Yatırım: 1.418.698 net lot (%6,622 dağılım).

Halk Yatırım: 1.020.584 net lot (%4,763 dağılım).

Global Menkul: 524.873 net lot (%2,450 dağılım).

İlk 5 kurumun toplam net alımı 19.003.220 lot olarak kaydedilirken, işlemlerin ağırlıklı ortalama maliyeti 3,605 TL olarak gerçekleşti. Yatırımcılar, teknoloji şirketinin uluslararası alandaki bu yeni projesinin uzun vadeli finansal tablolara etkisini merakla takip ediyor.

496,9 MİLYON TL'LİK İHALE DUYURUSU

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) bugün ihale sonucu hakkında açıklamada bulundu.

KAP üzerinden yapılan açıklamada “Şirketimiz 27.02.2026 tarihinde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı'' ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 2 (iki) şirket iştirak etmiş olup 496.968.445,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.” İfadeleri kullanıldı.

