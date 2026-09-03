Halkbank (HALKB) hisseleri, geçen hafta üst üste 3 işlem gününde tavan yaptıktan sonra bugün yeniden tavan seviyesine ulaştı. Hisseler 49,44 TL’ye yükselirken, 14.15 itibarıyla alım ve satım yapan aracı kurumlar da belli oldu.

HALKB YENİDEN TAVAN YAPTI

HALKB hisseleri 26, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde üst üste tavan olmuştu. Sonrasında tavan serisini bozarak geri çekilen hisseler, bugün yeniden güçlü alımlarla karşılaştı.

Hisse, gün içinde yüzde 9,96 yükselişle 49,44 TL seviyesine ulaştı.

EN ÇOK ALIM YAPANLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay Ziraat 11.746.089 %71,72 Bank of America 1.414.142 %8,63 HSBC 1.273.261 %7,77 Şeker 827.246 %5,05 Ata 438.584 %2,68

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPANLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay Yatırım Finansman -3.550.817 %21,68 Ak Yatırım -2.202.151 %13,45 İş Yatırım -1.796.831 %10,97 İnfo Yatırım -1.350.434 %8,25 QNB -1.048.356 %6,40

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