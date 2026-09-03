Mia Teknoloji tarafından 3 Eylül 2026 tarihinde KAP’a yapılan bildirimde, şirketin birleşme işlemine ilişkin son gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Şirketin 28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, birleşme işlemine ilişkin gündem maddesi görüşülerek kabul edildi. Birleşme işlemi 31 Ağustos 2026 tarihinde tescil edilirken, işlem 1 Eylül 2026 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından ilan edildi.

SPK’YA BAŞVURU YAPILDI

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği kapsamında onaylı ihraç belgesinin temini amacıyla gerekli belgelerle birlikte 3 Eylül 2026 tarihinde SPK’ya başvurdu.

Mia Teknoloji’nin açıklamasında birleşmeye ilişkin SPK başvurusunun daha önce 6 Mart 2026 tarihinde yapıldığı ve SPK onayının 23 Temmuz 2026 tarihinde alındığı belirtildi.

BİRLEŞME SÜRECİNDE ÖNE ÇIKAN TARİHLER

İşlem Tarih / Sonuç Birleşmeye ilişkin SPK başvurusu 6 Mart 2026 SPK onay tarihi 23 Temmuz 2026 Genel kurul tarihi 28 Ağustos 2026 Birleşme genel kurulda kabul edildi mi? Evet Sermaye tescil tarihi 31 Ağustos 2026 SPK’ya son başvuru 3 Eylül 2026

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