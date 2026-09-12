Borsada son dönemde işlem görmeye başlayan halka arz hisselerinin 7-11 Eylül haftasındaki performansı belli oldu. Altı hissenin yer aldığı listede haftalık bazda en yüksek yükselişi CITAS gösterirken, BKRGY ve INTET haftayı düşüşle tamamladı.

Halka arz fiyatına göre performansta ise tablo daha farklı. CITAS yüzde 134,74'lük getiriyle ilk sırada yer alırken, TKNKA yüzde 102,58 yükseldi. KPEKS yüzde 1,17 artarken VEYAS yüzde 6,62, BKRGY yüzde 35,11 değer kaybetti.

INTET ise halka arz fiyatına göre yüzde 19,22 yukarıda bulunuyor. Bu halka arz fiyatları ve ilk işlem tarihleri güncel halka arz takvimleriyle de doğrulanıyor.

7-11 EYLÜL HAFTASINDA HALKA ARZ HİSSELERİ

Hisse Halka arz fiyatı 11 Eylül kapanışı Haftalık değişim Halka arzdan bu yana CITAS 73,70 TL 173,00 TL +%23,22 +%134,74 TKNKA 85,40 TL 173,00 TL +%23,22 +%102,58 KPEKS 94,00 TL 95,10 TL +%0,16 +%1,17 VEYAS 136,00 TL 127,00 TL +%11,40 -%6,62 BKRGY 12,93 TL 8,39 TL -%12,51 -%35,11 INTET 53,60 TL 63,90 TL -%18,44 +%19,22

CITAS VE TKNKA ZİRVEDE

7-11 Eylül haftasında CITAS yüzde 23,22 yükselerek 173 TL'ye ulaşırken, TKNKA da aynı oranda değer kazanarak haftayı 173 TL'den tamamladı.

Halka arz fiyatından bu yana bakıldığında CITAS yüzde 134,74, TKNKA ise yüzde 102,58 yükseldi. Böylece iki hisse halka arz fiyatının iki katından fazla seviyeye çıktı. Güncel halka arz sonrası getiriler de CITAS için yüzde 134,74, TKNKA için yaklaşık yüzde 101,52 olarak listeleniyor; fiyat hareketindeki son kapanışa göre yapılan hesaplama ise yüzde 102,58'e işaret ediyor.

KPEKS VE VEYAS'TA FARKLI TABLO

KPEKS haftayı yüzde 0,16 yükselişle 95,10 TL'den kapattı. Hissenin halka arz fiyatına göre getirisi yüzde 1,17 seviyesinde bulunuyor.

VEYAS ise haftalık bazda yüzde 11,40 yükselmesine rağmen 136 TL'lik halka arz fiyatının altında kaldı. 127 TL'lik kapanış fiyatı, halka arzdan bu yana yüzde 6,62 kayba işaret ediyor.

BKRGY VE INTET HAFTAYI KAYIPLA KAPATTI

Halka arz fiyatına göre en zayıf performans BKRGY'de görüldü. 12,93 TL'den halka arz edilen hisse 8,39 TL'ye gerileyerek halka arz fiyatının yüzde 35,11 altında kaldı.

INTET ise haftalık bazda yüzde 18,44 değer kaybederek 63,90 TL'den kapandı. Buna rağmen hisse halka arz fiyatı olan 53,60 TL'nin üzerinde bulunuyor ve halka arzdan bu yana yüzde 19,22 getiri sağlıyor.

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