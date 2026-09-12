Borsa İstanbul’da 7-11 Eylül haftasında Tera Yatırım’ın en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun haftalık işlemlerinde 53,42 milyar TL net alım öne çıkarken, SASA alım tarafında açık ara ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Tera Yatırım’ın alım tarafında SASA 836,3 milyon lotla ilk sırada yer aldı. SASA’yı 487,2 milyon lotla ISCTR, 117,6 milyon lotla KTLEV takip etti.

Hisse Net alım lot Pay Maliyet SASA 836.312.035 %36,40 2,735 TL ISCTR 487.232.009 %21,21 13,784 TL KTLEV 117.586.125 %5,12 40,109 TL PEKGY 76.375.531 %3,32 10,915 TL TEHOL 76.195.609 %3,32 47,567 TL

SASA'daki 836 milyon lotluk net alım, Tera Yatırım'ın haftalık alım listesinin yüzde 36,40'ını oluşturdu. Kurumun daha önceki işlemlerinde de SASA ve TEHOL gibi hisseler alım tarafında öne çıkmıştı.

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net satış lot Pay Maliyet BORLS -8.501.999 %28,30 3,421 TL BIOEN -2.211.092 %7,36 20,175 TL FRIGO -1.979.957 %6,59 2,417 TL CANTE -1.822.544 %6,07 1,411 TL ENERY -1.025.750 %3,41 11,915 TL

Tera Yatırım'ın 7-11 Eylül haftasındaki toplam net hacmi 53 milyar 424 milyon 75 bin 881 TL olarak görüntülendi. Veriler tek bir aracı kurumun işlemlerini gösteriyor ve piyasanın genel yönünü tek başına ifade etmiyor.

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