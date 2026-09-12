Borsa İstanbul’da 7-11 Eylül haftasında Tera Yatırım’ın en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Milyarlık alımla haftaya damga vurdu.
Borsa İstanbul’da 7-11 Eylül haftasında Tera Yatırım’ın en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun haftalık işlemlerinde 53,42 milyar TL net alım öne çıkarken, SASA alım tarafında açık ara ilk sırada yer aldı.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
Tera Yatırım’ın alım tarafında SASA 836,3 milyon lotla ilk sırada yer aldı. SASA’yı 487,2 milyon lotla ISCTR, 117,6 milyon lotla KTLEV takip etti.
|Hisse
|Net alım lot
|Pay
|Maliyet
|SASA
|836.312.035
|%36,40
|2,735 TL
|ISCTR
|487.232.009
|%21,21
|13,784 TL
|KTLEV
|117.586.125
|%5,12
|40,109 TL
|PEKGY
|76.375.531
|%3,32
|10,915 TL
|TEHOL
|76.195.609
|%3,32
|47,567 TL
SASA'daki 836 milyon lotluk net alım, Tera Yatırım'ın haftalık alım listesinin yüzde 36,40'ını oluşturdu. Kurumun daha önceki işlemlerinde de SASA ve TEHOL gibi hisseler alım tarafında öne çıkmıştı.
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net satış lot
|Pay
|Maliyet
|BORLS
|-8.501.999
|%28,30
|3,421 TL
|BIOEN
|-2.211.092
|%7,36
|20,175 TL
|FRIGO
|-1.979.957
|%6,59
|2,417 TL
|CANTE
|-1.822.544
|%6,07
|1,411 TL
|ENERY
|-1.025.750
|%3,41
|11,915 TL
Tera Yatırım'ın 7-11 Eylül haftasındaki toplam net hacmi 53 milyar 424 milyon 75 bin 881 TL olarak görüntülendi. Veriler tek bir aracı kurumun işlemlerini gösteriyor ve piyasanın genel yönünü tek başına ifade etmiyor.
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