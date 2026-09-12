İş Yatırım’ın 7-11 Eylül haftasındaki alım satım işlemleri belli oldu. Alım tarafında ENTRA, satış tarafında SASA zirvede yer aldı.
İş Yatırım’ın 7-11 Eylül haftasındaki alım satım işlemleri belli oldu. Kurum hafta genelinde 7,44 milyar TL net satış gerçekleştirirken, alım tarafında ENTRA ve KTLEV, satış tarafında ise SASA ve HEKTS öne çıktı.
ALIM YAPILAN HİSSELER
|Alım yapılan hisse
|Net lot
|Oran
|Maliyet
|ENTRA
|50.959.536
|%9,89
|4,401 TL
|KTLEV
|46.533.052
|%9,03
|32,986 TL
|TSPOR
|40.277.962
|%7,82
|1,04 TL
|CANTE
|16.265.811
|%3,16
|1,366 TL
|PEKGY
|12.724.211
|%2,47
|12,173 TL
Kaynak: ForInvest
SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Satılan hisse
|Net lot
|Oran
|Maliyet
|SASA
|-72.527.733
|%5,37
|2,398 TL
|HEKTS
|-69.496.962
|%5,15
|2,888 TL
|ISCTR
|-57.473.457
|%4,26
|13,93 TL
|GAIKTV
|-35.716.666
|%2,65
|0,02 TL
|MRGYO
|-34.909.534
|%2,59
|2,124 TL
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