İş Yatırım’ın 7-11 Eylül haftasındaki alım satım işlemleri belli oldu. Kurum hafta genelinde 7,44 milyar TL net satış gerçekleştirirken, alım tarafında ENTRA ve KTLEV, satış tarafında ise SASA ve HEKTS öne çıktı.

ALIM YAPILAN HİSSELER

Alım yapılan hisse Net lot Oran Maliyet ENTRA 50.959.536 %9,89 4,401 TL KTLEV 46.533.052 %9,03 32,986 TL TSPOR 40.277.962 %7,82 1,04 TL CANTE 16.265.811 %3,16 1,366 TL PEKGY 12.724.211 %2,47 12,173 TL

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Satılan hisse Net lot Oran Maliyet SASA -72.527.733 %5,37 2,398 TL HEKTS -69.496.962 %5,15 2,888 TL ISCTR -57.473.457 %4,26 13,93 TL GAIKTV -35.716.666 %2,65 0,02 TL MRGYO -34.909.534 %2,59 2,124 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.