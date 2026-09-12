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İş Yatırım’ın 7-11 Eylül haftasındaki alım satım işlemleri belli oldu. Alım tarafında ENTRA, satış tarafında SASA zirvede yer aldı.

İş Yatırım’ın 7-11 Eylül haftasındaki alım satım işlemleri belli oldu. Kurum hafta genelinde 7,44 milyar TL net satış gerçekleştirirken, alım tarafında ENTRA ve KTLEV, satış tarafında ise SASA ve HEKTS öne çıktı.

ALIM YAPILAN HİSSELER

Alım yapılan hisse Net lot Oran Maliyet
ENTRA 50.959.536 %9,89 4,401 TL
KTLEV 46.533.052 %9,03 32,986 TL
TSPOR 40.277.962 %7,82 1,04 TL
CANTE 16.265.811 %3,16 1,366 TL
PEKGY 12.724.211 %2,47 12,173 TL

İş Yatırım’dan milyarlık satış: SASA ve HEKTS listede, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Satılan hisse Net lot Oran Maliyet
SASA -72.527.733 %5,37 2,398 TL
HEKTS -69.496.962 %5,15 2,888 TL
ISCTR -57.473.457 %4,26 13,93 TL
GAIKTV -35.716.666 %2,65 0,02 TL
MRGYO -34.909.534 %2,59 2,124 TL

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